ВС РФ не используют активно авиацию из-за непогоды, но усилили артобстрелы, — Луганская ОГА

По данным администрации, неподконтрольные Киеву регионы получили новые разнарядки — в течение осенне-зимнего периода отправить 10 тысяч детей в Москву на выставку "достижений народного хозяйства".

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Вследствие непогоды российские военные ограничены в активном использовании бомбардировщиков и вертолетов, поэтому оккупанты сосредоточились на артиллерии, они стали наносить прицельные удары по селам. Об этом сообщает Луганская областная военная администрация в Facebook.

Как отмечают в ОВА, в Невском за прошедшие сутки зафиксировали 35 взрывов после обстрелов врага.

"В этом селе еще остаются люди, которые пока не соглашаются на эвакуацию. По предварительной информации, никто не пострадал", — подчеркнул Лысогор.

Кроме того российские оккупанты открыли огонь по территории Серебрянского леса.

Также противник пытался продвинуться вперед как на Лиманском, так и на Купянском направлениях, однако успехов они не достигли. В ОВА отметили, что за прошедшие сутки ВС РФ атаковали, в основном, в Донецкой и Харьковской областях.

Ситуация в Луганской области: детали

По информации Луганской ОГА, ответственность за дефицит в бюджетах оккупированных в прошлом году территорий в Москве собираются возложить на руководителей-коллаборационистов.

"Их ставят перед выбором — отказаться от дотаций с нового года или взять личное обязательство по снижению разрыва между региональными доходами и расходами", — говорится в сообщении.

Если договоренности не будут выполнены, коллаборационисты не получат российских денег, но позже. Отмечается, что уровень дотационности достигает 95%.

10 тысяч детей отправят в Москву на выставку: что известно

Кроме того, оккупированные регионы получили новые разнарядки — в течение осенне-зимнего периода необходимо отправить 10 тысяч детей в Москву на выставку "достижений народного хозяйства".

Сейчас оккупанты собрали тысячу из необходимого количества.

"И после первых командировок желающих становится еще меньше. За собственный счет каждому необходимо добраться до Ростова. Там ждет поезд — один на детей из четырех оккупированных областей", — заявляют в ОВА.

Людей заставляют ждать в поездах до полной загрузки десятками часов, удерживая в тяжелых условиях.

Напомним, ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что треть временно оккупированного россиянами Мариуполя Донецкой области сейчас находится без электроэнергии, тепла и воды.

Также 27 ноября российское медиа "Mash на Донбассе" сообщило, что на территории временно оккупированного Мариуполя в Донецкой области был зафиксирован уровень радиации, более чем в двадцать раз превышающий норму. Причиной тому мог стать сильный шторм.