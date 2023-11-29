ЗС РФ не використовують активно авіацію через негоду, але посилили артобстріли, — Луганська ОВА

За даними адміністрації, непідконтрольні Києву регіони отримали нові рознарядки – упродовж осінньо-зимового періоду відправити 10 тисяч дітей до Москви на виставку "досягнень народного господарства".

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Унаслідок негоди російські військові обмежені в активному використанні бомбардувальників та гелікоптерів, тож окупанти зосередилися на артилерії, вони стали завдавати прицільні удари по селах. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація у Facebook.

Як зазначають в ОВА, у Невському протягом минулої доби зафіксували 35 вибухів після обстрілів ворога.

"У цьому селі ще залишаються люди, які поки не погоджуються на евакуацію. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав", – наголосив Лисогор.

Крім того російські окупанти відкрили вогонь по території Серебрянського ліса.

Також противник намагався просунутися уперед як на Лиманському, так і на Куп’янському напрямках, однак успіхів вони не досягли. В ОВА зазначили, що минулої доби ЗС РФ атакували, здебільшого, на Донеччині та Харківщині.

Ситуація в Луганській області: деталі

За інформацією Луганської ОВА, відповідальність за дефіцит у бюджетах окупованих минулоріч територій в Москві збираються покласти на керівників-колаборантів.

"Їх ставлять перед вибором – відмовитися від дотацій із нового року або взяти особисте зобов’язання стосовно зниження розриву між регіональними доходами та витратами", — йдеться у повідомленні.

Якщо домовленості не будуть виконані, колаборанти не отримають російських грошей, але пізніше. Зазначається, що рівень дотаційності досягає 95%.

10 тисяч дітей відправлять до Москви на виставку: що відомо

Окрім того, окуповані регіони одержали нові рознарядки – упродовж осінньо-зимового періоду необхідно відправити 10 тисяч дітей до Москви на виставку "досягнень народного господарства".

Зараз окупанти зібрали тисячу з необхідної кількості.

"І після перших відряджень охочих стає ще менше. За власний рахунок кожному необхідно дістатися до Ростова. Там чекає поїзд – один на дітей з чотирьох окупованих областей", — заявляють в ОВА.

Людей примушують чекати в потягах до повного завантаження десятками годин, утримуючи в важких умовах.

Нагадаємо, раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що третина тимчасово окупованого росіянами Маріуполя Донецької області наразі перебуває без електроенергії, тепла та води.

Також 27 листопада російське медіа "Mash на Донбасі" повідомило, що на території тимчасово окупованого Маріуполя на Донеччині було зафіксовано рівень радіації, що більш ніж у двадцять разів перевищує норму. Причиною тому міг стати сильний шторм.