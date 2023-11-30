Бесконечные "мясные штурмы": бои за Авдеевку похожи на битву за Бахмут, — эксперт (видео)

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что Россия уничтожает все здания, чтобы украинским военным было негде обустраивать позиции и прятаться от ударов тяжелой техники.

Ситуация возле Авдеевки напоминает бои за Бахмут 8-месячной давности, когда оккупанты проводили бесконечные "мясные штурмы" и сносили все здания артиллерией. Об этом 29 ноября рассказал военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, сейчас Россия продолжает давление под Авдеевкой. Украинским силам приходится отступать с некоторых позиций, так как им просто негде прятаться от ударов тяжелой техники.

"Российская Федерация уничтожает строение за строением, нашим военным банально не за что цепляться. Застройка уничтожается, и военные просто вынуждены откатываться назад", — сказал он.

Ступак также отметил, что россияне не прекращают использовать "мясные штурмы", чтобы выявлять позиции ВСУ. Оккупанты наступают волнами. Задача первой волны всегда состоит в том, чтобы украинские солдаты раскрыли себя и начали атаковать. За всем этим наблюдают с неба российские дроны.

Иван Ступак о боях под Авдеевкой (смотреть с 6:50)

Напомним, что эксперт Defense Express Иван Киричевский заявил, что ВС РФ уменьшили усиленные батальоны до уровня штурмовых групп, которые могут поддерживать непрерывность наступления, под Авдеевкой. По его словам, Российские штурмовые группы имеют высокий уровень поддержки артиллерии и авиации. Снизить огневое воздействие на украинских военных могли бы истребители F-16