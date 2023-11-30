Почти все деньги, выделенные Вашингтоном на помощь Украине, остаются в США, — WP

По словам аналитика Марка Тиссена, средства идут на производство нового оружия или замену того, что было отправлено Украине из американских складов.

Большая часть военной помощи, которые выделяют в Вашингтоне для Украины, расходуется на территории Соединенных Штатов. Речь идет примерно о 90%. Об этом написал научный сотрудник Американского института предпринимательства Марк Тиссен в материале для The Washington Post.

По словам эксперта, эти деньги идут на производство нового оружия или замену того, что было отправлено Украине из американских складов.

В материале говорится, что в Штатах производится большое количество основных систем вооружений, которые получает Украина в качестве помощи для борьбы с российской агрессией. Производством занимаются 117 линий в 31 штате и 71 городе Америки. Однако 31 сенатор и член Палаты представителей, чьи штаты и округа получают средства, выделяемые для Украины, голосуют против или за ограничения помощи Киеву.

Среди них, как пишет издание, есть носители самых антиукраинских взглядов.

Сообщается, что выделенные для Украины деньги обеспечивают значительное развитие американских заводов, а также создают рабочие места и возможности для местных поставщиков. Более того, от этого получают пользу также рестораны, магазины и другие предприятия, которые поддерживают заводы по производству вооружений.

Ранее сообщалось, что США и Греция ведут переговоры о продаже 75 тысяч артиллерийских снарядов для Украины. В число этих боеприпасов входят 20 тысяч артиллерийских снарядов 155-мм калибра. Сообщается, что переговоры между Вашингтоном и Афинами находятся на заключительной стадии.