США и Греция ведут переговоры о продаже 75 тысяч артиллерийских снарядов для Украины

В число этих боеприпасов входят 20 тысяч артиллерийских снарядов 155-мм калибра. Сообщается, что переговоры между Вашингтоном и Афинами находятся на заключительной стадии.

Related video

Украинские войска в значительной степени зависят от военной поддержки, которую они получают от Запада. В силу этого США и Греция ведут переговоры о предоставлении ВСУ 75 000 артиллерийских боеприпасов. Американцы намерены закупить у Греции 50 000 шт. 105-мм, 20 000 шт. 155-мм и 5 000 шт. 203-мм артиллерийских снарядов. Об этом 28 ноября сообщили журналисты греческого издания Kathimerini.

В материале говорится, что общая стоимость контракта составляет 47 млн долларов с учетом стоимости одного боеприпаса. Отмечается, что с коммерческой точки зрения существенных препятствий нет, тем более, что продажа осуществляется в рамках межгосударственного соглашения. При этом сумма сделки, которая была предложена греческой стороной в переговорах, находящихся на заключительной стадии, считается выгодной.

Обозреватели также отметили, что Греция с момента начала конфликта была значительным поставщиком этого вида боеприпасов в Украину. Однако в данном случае стоимость боеприпасов соответствует ценам на вторичном рынке.

Комментируя переговоры Вашингтона и Афин по данному вопросу западный эксперты пришли к выводу, что даже 75 000 боеприпасов для украинских сил станут поводом для оптимизма. Дело в том, что в середине ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил сомнения по поводу способности ЕС выполнить свои обязательства предоставить ВСУ 1 млн снарядов до марта 2024 года.

Важно

Не хватает заводов: в МИД подтвердили, что ЕС не может предоставить 1 млн боеприпасов для ВСУ

Заявление главы украинского МИД прозвучало на фоне публикации агентства Bloomberg, в которой был предоставлен отчет по ситуации со 155-мм боеприпасами. В материале было сказано, что украинские войска получат пока лишь около 30% обещанного количества снарядов.

Напомним, обозреватели Defence One привели цифры касательно производства 155-мм боеприпасов, производимых в США и странах Европы. Как оказалось темпы производства отличаются — если в ЕС производят около 230 000 снарядов в год, то американцы выпускают на треть меньше, планируя только в 2025 году выйти на показатель в 100 000 снарядов в год.