РФ не способна создать сплоченную группировку для обороны Херсонской области, — ISW (карта)

По словам аналитиков, у россиян отсутствует координация с артиллерией, нет тактической разведки и информирования о собственных минных полях.

Россия не может создать сплоченную командную структуру для обороны левого берега Херсонской области, что негативно влияет на боевой дух и боевые возможности россиян. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете от 29.

Так, в Генштабе ВСУ заявили, что подразделения 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота РФ, которые действуют в районе населенного пункта Крынки, отказываются штурмовать позиции ВСУ. У россиян отсутствует координация с артиллерией, нет тактической разведки и информирования о собственных минных полях.

В Генштабе также сообщили, что карты российских минных полей засекречены. Командование не согласовывает должным образом со штурмовыми частями их расположение. В результате 50 человек 810-й бригады подорвались на минах за последний месяц.

По словам аналитиков, подразделения 810-й бригады морской пехоты прибыли в район Крынок в начале октября 2023 года и взяли на себя ответственность за него.

Также, как говорится в отчете, в Песчановке действует 28-й мотострелковый полк 18-й общевойсковой армии. Также дополнительные подразделения из 7-й воздушно-десантной дивизии занимают позиции в ближайших тыловых районах на левом берегу Днепра.

Бои в Херсонской области Фото: ISW

Отметим, что 28 ноября аналитики ISW сообщали, что ВС РФ хотят выбить ВСУ с левого берега Херсонщины. В отчете говорится, что вдоль линии Пойма-Крынки действуют подразделения 810-й гвардейской бригады морской пехоты (ЧФ) и 61-й бригады морской пехоты (Северный флот РФ).