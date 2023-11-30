"Лежат и укрывают землю": боец ВСУ рассказал о колоссальных потерях ВС РФ в Авдеевке

По словам военнослужащего Евгения Иевлева, он еще никогда не видел такого количество вражеских тел, а на передовой он практически год. Кроме того, противник после ухудшения погодных условий начал прятать технику.

Российские оккупанты пытаются активно скрыть свою боевую технику от ВСУ на Донбассе. При этом ранее активно тянули ее в районе Авдеевки. Об этом заявил украинский военнослужащий Евгений Иевлев в комментарии "24 каналу" 29 ноября.

По его словам, сейчас погоду на поле боя можно назвать крайне переменчивой. Осень сменяет зиму, зима сменяет осень и так может происходить раз в несколько дней.

Украинские защитники несмотря на ухудшение погодных условий продолжают уничтожать противника на поле боя, а также всю технику, которую он пытается применять. Понимая это, ВС РФ приняли решение значительно изменить стратегию, рассказывает военный. Теперь они хотят скрыть свои резервы от украинских БПЛА.

С первых дней ближе к Авдеевке привозили колоссальное количество техники: "Буханки", пушки "Д-30", танки, ТОС-1А "Солнцепек". Все это активно уничтожала украинская сторона.

"Несмотря на такие условия, наши разведчики все равно находили цели, по которым мы отрабатывали", – заявил Евгений Иевлев.

Отдельно представитель ВСУ рассказал о том, как ухудшение погодных условий влияет на работу FPV-дронов. Самое опасное явление — ветер, который может унести устройство в неизвестном направлении и даже на позиции ВСУ.

"За месяц штурмов Авдеевки и активных действий было впечатлений и ошибок столько, что иногда нужно время. Два – три дня тумана или дождя, когда мы не можем летать, чтобы проанализировать и провести работу над ошибками. Понять, что было не так и почему не удалось. Я меньше года на "передке" и еще ни разу не видел из "мавиков" такого количества трупов вражеского личного состава, которые лежат и укрывают землю, как сейчас на подступах к Авдеевке", — продолжает Евгений Иевлев.

Напомним, что, по словам военного эксперта Михаила Жирохова, российские военные начали переброску всех возможных ресурсов в район Авдеевки. Перед оккупационными войсками стоит задача взять город до начала ежегодного послания президента РФ.