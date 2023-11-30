Бойцы ССО эффектно сожгли российский "Солнцепек" на левом берегу Днепра (видео)

Тяжелую огнеметную установку выявили операторы Сил спецопераций совместно с военными разведчиками. В ведомстве уточняют, что уничтоженный "Солнцепек" ежедневно вел огонь по позициям ВСУ в районе села Крынки.

Российские оккупанты понесли очередные потери на фронте в Украине и остались без системы ТОС-1А "Солнцепек". Об этом сообщили Силы специальных операций (ССО) ВСУ в социальной сети Facebook 30 ноября.

Отмечается, что эффективная операция была проведена совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и разведчиками. Произошло это на Херсонском направлении.

"Операторы ССО во взаимодействии с СБУ в Харьковской области и разведчиками 140-го ОРБ Морской пехоты обнаружили российскую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек", — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, что россияне пытались уберечь огнеметную систему, однако после одного из ударов местность была окутана черным дымом.

При помощи этого вооружения противник ежедневно обстреливал позиции украинских военных возле населенного пункта Крынки, который расположен на левом берегу Херсонской области, где ВСУ удалось создать плацдарм.

В результате вооружение уничтожено, соответственно, боевой потенциал противника сократился.

За последнее время украинским военным удалось уничтожить колоссальное количество ТОС "Солнцепек". Об одном из случаев сообщалось 24 ноября.

Бойцы из Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины с помощью дрона-камикадзе уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

"Очередная тяжелая огнеметная система "Солнцепек" не смогла спрятаться от нашего дрона-камикадзе "Пегас", — говорится в сообщении.

18 ноября также сообщалось, что ВСУ уничтожили "Солнцепек" на левом берегу Днепра в Херсонской области, что приблизило освобождение региона. Украинские военные зафиксировали вражескую тяжелую огнеметную систему и несколько раз атаковали ее. После удачных ударов система взрывалась, а в небо поднимался огонь и густой дым.