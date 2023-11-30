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Военный Фокус Российско-украинская война

Силы спецоперации вооружат украинскими штурмовыми винтовками UAR-15: чем они лучше АК

Александр Матвиенко
Фото: скриншот | UAR-15

В Минобороны сообщают, что украинская UAR-15 имеет ряд преимуществ над советскими АК, в частности точность и дальность стрельбы.

Украинские штурмовые винтовки UAR-15 в трех модификациях поступят на вооружение Сил специальных операций. Об этом сообщает АрмияInform.

В феврале 2023 года на вооружение украинской армии приняли автоматическую винтовку UAR-15 в трех версиях:

  • UAR-15S;
  • UAR-15S1;
  • УАР-15СМ.

Разница между ними заключается в длине ствола. Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк сообщил, что в первую очередь винтовки будут поступать на вооружение Сил спецопераций. UAR-15 создан под натовский калибр 5,56x45, как замена для советских автоматов Калашникова.

В Департаменте военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины говорят, что автомат UAR-15 имеет ряд преимуществ над автоматом Калашникова:

  • точность;
  • дальность стрельбы;
  • меньший вес;
  • модульность.

Винтовка UAR-15 имеет планки Пикатини на верхней части ствольной коробки и цевья. На них можно установить прицелы или другие аксессуары. Ресурс ствола составляет около 10 тысяч выстрелов. Производят UAR-15 в Украине с частичным привлечением зарубежных составляющих.

Основные характеристики UAR-15:

  • калибр — 5,56х45;
  • темп стрельбы — 700-950 выстрелов в минуту;
  • дальность эффективной стрельбы — 400-650 метров, в зависимости от версии;
  • начальная скорость пули от 830 метров в секунду;
  • вместимость магазина — 30 патронов.
Характеристики всех трех UAR-15
Фото: Армія Inform

Напомним, 23 августа в ВСУ показали, как готовят украинских снайперов из винтовок UAR-10M.

16 августа СМИ писали, что в Украине появились винтовки ACAR французской компании Thales.