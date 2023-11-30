Силы спецоперации вооружат украинскими штурмовыми винтовками UAR-15: чем они лучше АК
В Минобороны сообщают, что украинская UAR-15 имеет ряд преимуществ над советскими АК, в частности точность и дальность стрельбы.
Украинские штурмовые винтовки UAR-15 в трех модификациях поступят на вооружение Сил специальных операций. Об этом сообщает АрмияInform.
В феврале 2023 года на вооружение украинской армии приняли автоматическую винтовку UAR-15 в трех версиях:
- UAR-15S;
- UAR-15S1;
- УАР-15СМ.
Разница между ними заключается в длине ствола. Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк сообщил, что в первую очередь винтовки будут поступать на вооружение Сил спецопераций. UAR-15 создан под натовский калибр 5,56x45, как замена для советских автоматов Калашникова.
В Департаменте военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины говорят, что автомат UAR-15 имеет ряд преимуществ над автоматом Калашникова:
- точность;
- дальность стрельбы;
- меньший вес;
- модульность.
Винтовка UAR-15 имеет планки Пикатини на верхней части ствольной коробки и цевья. На них можно установить прицелы или другие аксессуары. Ресурс ствола составляет около 10 тысяч выстрелов. Производят UAR-15 в Украине с частичным привлечением зарубежных составляющих.
Основные характеристики UAR-15:
- калибр — 5,56х45;
- темп стрельбы — 700-950 выстрелов в минуту;
- дальность эффективной стрельбы — 400-650 метров, в зависимости от версии;
- начальная скорость пули от 830 метров в секунду;
- вместимость магазина — 30 патронов.
Напомним, 23 августа в ВСУ показали, как готовят украинских снайперов из винтовок UAR-10M.
16 августа СМИ писали, что в Украине появились винтовки ACAR французской компании Thales.