"Укроп", Glock-17 и БТР-4: стало известно, на что перевооружают Нагцвардию (фото)

В Нацгвардии завершили перевооружение в отрядах спецназначения, на замену советским АК и СВД пришли украинские UAR-15 и UAR-10.

В Национальной гвардии показали, какое вооружение закупают для своих бойцов в рамках перевооружения. По большей части новое вооружение производится в Украине. Об этом сообщает Defense Express.

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На данный момент в Нацгвардии завершился первый этап переоснащения в отрядах спецназначения. Среди нового вооружения есть снайперские и штурмовые винтовки, пистолеты, бронетехника, ПТРК и гранатометы.

Вместо автоматов Калашникова спецназовцы получили украинскую винтовку UAR-15 компании "Укроп" (военная версия оружия компании Zbroyar).

Снайперские винтовки Драгунова заменили на UAR-10 украинского производства

Приобретены пистолеты Glock-17

РПГ-7 заменили на американские PSRL-1

Закупили противотанковые ракетные комплексы "Стугна" и "Корсар"

Закуплены БТР-3 и БТР-4

В дальнейших планах перевооружить все военные части оперативного назначения. По словам замдиректора департамента логистики главного управления Нацгвардии полковника Сергея Гриценко, силовики переоснащаются в соответствии со стандартами НАТО.

UAR-15

UAR-15 — это штурмовая винтовка калибра 5,56х45 мм. По словам бойцов, она более точная чем АК, а также имеет более плавный спуск. Оснащается коллиматорным прицелом шведского производства.

UAR-10

UAR-10 — полуавтоматическая снайперская винтовка, созданная под натовский калибр 7,62х51. Имеет кучность до 1 угловой минуты — это чуть меньше 30 мм на 100 метров. Поставляется в армию и Нагцвардию.

[ + – ] UAR-10 Фото: Defense Express

Glock-17

Glock-17 — пистолет австрийской компании Glock. Имеет калибр 9х19 мм. Производится с 1982 года. Стоимость одного пистолета находится в районе 600 долларов. В Нацгвардию поступает 4 итерация пистолета.

[ + – ] Боец "Омеги" с Glock 17 Фото: скриншот

PSRL-1

PSRL-1 — это американский противотанковый гранатомет, разработанный на базе РПГ-7. Он имеет повышенную точность стрельбы и повышенную безопасность при эксплуатации.

Противотанковые комплексы в НГУ

ПТРК "Стугна-П" — это противотанковый комплекс, который принятый на вооружение ВСУ в 2011 году. Его дальность стрельбы составляет до 5000 м, а бронепробиваемость составляет не менее 800/1100 мм.

ПТРК "Корсар" — разработан ГККБ "Луч" в 2013 году. Он имеет дальность стрельбы до 2500 метров при бронепробитии 550 мм за динамической защитой. Так же как и в "Стугне" оператор должен вести ракету на всем пути ее следования.

[ + – ] "Корсар" Фото: АрміяInform [ + – ] "Стугна-П" Фото: Википедия

Напомним, в ВСУ практически полностью заменили советские СВД на западные и украинские аналоги.