"Укроп", Glock-17 і БТР-4: стало відомо, на що переозброюють Нацгвардію (фото)

У Нацгвардії завершили переозброєння в загонах спецпризначення, на заміну радянським АК і СВД прийшли українські UAR-15 і UAR-10.

У Національній гвардії показали, яке озброєння закуповують для своїх бійців в рамках переозброєння. Здебільшого нове озброєння проводиться в Україні. Про це повідомляє Defense Express.

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На даний момент в Нацгвардії завершився перший етап переоснащення в загонах спецпризначення. Серед нового озброєння є снайперські і штурмові гвинтівки, пістолети, бронетехніка, ПТРК і гранатомети.

Замість автоматів Калашникова спецназівці отримали українську гвинтівку UAR-15 компанії "Укроп" (військова версія зброї компанії Zbroyar).

Снайперські гвинтівки Драгунова замінили на UAR-10 українського виробництва.

Придбано пістолети Glock-17.

РПГ-7 замінили на американські PSRL-1.

Закупили протитанкові ракетні комплекси "Стугна" і "Корсар".

Закуплено БТР-3 і БТР-4.

У подальших планах переозброїти всі військові частини оперативного призначення. За словами заступника директора департаменту логістики головного управління Нацгвардії полковника Сергія Гриценка, силовики переоснащуються відповідно до стандартів НАТО.

UAR-15

UAR-15 — це штурмова гвинтівка калібру 5,56х45 мм. За словами бійців, вона точніша ніж АК, а також має більш плавний спуск. Оснащується прицілом коліматора шведського виробництва.

UAR-10

UAR-10 — напівавтоматична снайперська гвинтівка, створена під натівський калібр 7,62х51. Має кучність до 1 кутової хвилини — це трохи менше 30 мм на 100 метрів. Поставляється в армію і Нацгвардію.

[ + – ] UAR-10 Фото: Defense Express

Glock-17

Glock-17 — пістолет австрійської компанії Glock. Має калібр 9х19 мм. Проводиться з 1982 року. Вартість одного пістолета знаходиться в районі 600 доларів. У Національну гвардію надходить 4 ітерація пістолета.

[ + – ] Боєць "Омеги" з Glock 17 Фото: скриншот

PSRL-1

PSRL-1 — це американський протитанковий гранатомет, розроблений на базі РПГ-7. Він має підвищену точність стрільби і підвищену безпеку при експлуатації.

Протитанкові комплекси в НГУ

ПТРК "Стугна-П" — це протитанковий комплекс, який прийнятий на озброєння ЗСУ в 2011 році. Його дальність стрільби складає до 5000 м, а бронепробивність становить не менше 800/1100 мм.

ПТРК "Корсар" — розроблений ГККБ "Луч" в 2013 році. Він має дальність стрільби до 2500 метрів при бронепробитті 550 мм за динамічним захистом. Так само, як і в "Стугні" оператор повинен вести ракету на всьому шляху її проходження.

[ + – ] "Корсар" Фото: АрміяInform [ + – ] "Стугна-П" Фото: Вiкiпедiя

Нагадаємо, в ЗСУ практично повністю замінили радянські СВД на західні та українські аналоги.