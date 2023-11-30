Крым ждет возвращения, а с Донбассом будет сложнее, — Зеленский о деоккупации (видео)

По словам главы государства, освободить территории всегда легче, чем вернуть расположение людей. В Донецкой и Луганской областях боевые действия продолжаются уже практически 10 лет и многие жители прошли через них.

Крымский полуостров будет легче освободить от российской оккупации, чем Донбасс и речь не только про территории. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с николаевскими студентами 30 ноября.

По его словам, в первую очередь речь идет о ментальном возвращении людей. Может произойти так, что сначала вернутся территории, а только потом люди, которые прожили в другой реальности последние практически 10 лет.

"Например, если мы берем Донбасс, люди живут там 10 лет, живут в другом пространстве и это долгий процесс. Может быть по-разному. Я считаю, что сложнее с Донбассом. Мне партнеры когда-то говорили: вам будет почти невозможно вернуть Крым и очень сложно вернуть Донбасс", — заявил Владимир Зеленский.

Отдельно глава государства добавил, что территории всегда возвращаются вместе с людьми, но если люди этого не захотят — будет очень сложно. С 2014 года прошло очень много времени и на Донбассе все это время велись боевые действия, была контактная линия.

Более того, огромное количество местных жителей прошла войну.

"И даже сейчас, когда Россия против нас воюет, самые жесткие сепаратисты стоят, бегут россияне, а эти стоят. Это тоже о чем-то говорит. А боевых действий в Крыму не было, поэтому я считаю, что Крым ждет очень возвращения, а Донбасс тоже ждет, но будет очень сложно, потому что большая часть этой территории была оккупирована и максимально милитаризована. Нам главное нас сохранить. То, что у нас есть, все остальное обязательно вернется", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, 3 ноября американский генерал Бен Ходжес заявил, что Украина все равно освободит Крым, это вопрос времени. По его словам, он уверен в победе Киева, а одним из залогом является освобождение полуострова. Для этого необходимо высокоточное дальнобойное оружие.