"Это сохранит жизни": Зеленский рассказал о планах по деоккупации Крыма

По словам главы государства, Украина и цивилизованные страны не признают захват полуострова, а для безопасности Европы важна полная деоккупация этой территории.

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Вопросы, связанные с возвращением Крыма в Украину, могут быть разрешены либо с использованием военных средств, либо путем дипломатического урегулирования, в зависимости от действий противника. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на открытии бизнес-форума Европейского дома Амброзетти в Италии, передает In Terris.

Как подчеркнул президент, без полной деоккупации Крыма, Донбасса и других временно оккупированных территорий, нельзя обеспечить устойчивый мир на Украине и в Европе в целом. Такие позиции разделяют и другие цивилизованные страны, и Киев официально не признает российскую оккупацию этих территорий.

"Это можно решить дипломатическим или военным путем (вопрос освобождения Крыма, — ред.). Российские войска должны оставить полуостров без дальнейшего давления, это сохранит жизни", — пояснил президент.

Напомним, что 31 августа бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику, пока Крымский полуостров не будет деоккупирован.

30 августа в районе Феодосии и поселка Приморский во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, после которых вспыхнул пожар. В местном Telegram-канале сообщили, что произошло три пуска ракет, одним из которых, вероятно, сбили беспилотник. Звуки взрывов были слышны даже в Старом Крыму. Также произошло попадание в дом вблизи Керченского шоссе в Феодосии. Оккупационные власти утверждали, что ВСУ нанесли удар по Крыму крылатой ракетой.

31 августа сообщалось, что в Крыму в районе Старокрымского полигона и аэродрома в Кировском были слышны взрывы и стрельба.