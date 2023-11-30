Готовятся отражать приход ВСУ: в Крыму фиксируют перемещение техники РФ с "зубами дракона" (видео)

Партизаны отмечают, что в крымских городах продолжает накапливаться огромное количество сил и техники врага.

Украинское подполье наблюдает за усилением обороны оккупантов во временно оккупированном Крыму. Агенты зафиксировали в городе Саки перемещение до десятка "КамАЗов", которые наполнены так называемыми "зубами дракона". Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

Партизаны проследили и узнали, что вражеская техника направилась в сторону Евпатории.

По их словам, российские войска готовятся отражать приход Сил обороны Украины на крымский полуостров.

"Огромное количество сил и техники продолжает накапливаться в крымских городах. "Атэш" все фиксирует и передает в командование СОУ.

Напомним, 22 ноября в партизанском движении "Атеш" сообщили, что украинское подполье провело разведку военной базы Вооруженных сил Российской Федерации возле временно оккупированного Симферополя в Крыму.

Также 9 ноября стало известно, что украинское подполье разведало 126-ю отдельную бригаду береговой обороны РФ в Перевальном в Крыму. Партизанам удалось узнать количество, состояние и номенклатуру военной техники врага.

Напомним, 7 ноября в украинском подполье рассказали о переброске российской военной спецтехники во временно оккупированной Евпатории в Крыму. Партизаны отметили, что враг перебрасывал эшелон техники, в частности ремонтно-эвакуационную машину РЭМ-КЛ, через железнодорожную станцию "Товарная".