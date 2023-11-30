Пенсионер, воспитывающий двоих детей, отказался подписывать повестку: как его наказали

Мужчина состоял на учете как военнообязанный и успешно прошел медосмотр. Однако когда к нему пришли с повесткой, житель Волыни не захотел ее получать.

В Украине осудили пенсионера, который отказался мобилизоваться. Об этом известно из приговора Маневицкого районного суда Волынской области от 23 ноября.

Подсудимый, имя которого неизвестно, является военнообязанным и состоял на учете. 9 июня военно-врачебная комиссия (ВВК) признала его годным к службе.

20 сентября мужчина должен был получить повестку, но отказался ее подписывать. Согласно ей 26 сентября украинец должен был появиться в пункте сбора. Однако там его так и не дождались.

Отказ от повестки и неявку в ТЦК квалифицировали как уклонение от призыва. По данным суда, обвиняемый не имел права на отсрочку или уважительных причин не приходить в военкомат. За медицинской помощью в период 20-27 сентября он также не обращался.

В приговоре указано, что уклонист является пенсионером. Кроме того, он содержит двух несовершеннолетних детей. В содеянном мужчина раскаялся.

Жителя Волыни признали виновным и приговорили к трем годам заключения, но освободили от наказания с испытательным сроком на два года. Стоит отметить, что в приговоре не уточняется возраст мужчины.

Напомним, спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо объяснил, кого могут призвать в Украине в декабре. Он отметил, что "когда человек пришел в ТЦК, это не значит, что он сразу идет в Вооруженные Силы".

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