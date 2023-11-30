Битва за Авдеевку: эксперт оценил оперативную обстановку на критическом участке фронта

Полковник Петр Черник отметил, что окружить Авдеевку россиянам будет не так просто, так как им придется пройти еще семи километров. Учитывая, что ВС РФ потеряли в первые шесть дней целую дивизию, возникает вопрос — хватит ли у противника сил.

В стратегическом аспекте ситуация под Авдеевкой не будет меняться какое-то время, однако противник активизировал авиацию, которая наносит удары управляемыми авиабомбами, а также применяет кассетные боеприпасы. О ситуации на Авдеевском направлении рассказал 30 ноября в эфире телемарафона военный эксперт полковник Петр Черник.

По его словам, Авдеевка давно стала политическим объектом, поскольку президент Владимир Путин отдал российским войскам приказ любой ценой взять город с дальнейшим планом выйти к рубежам Донецкой области. И хотя украинские защитники этот стратегический план разрушают, в то же время на сегодняшний день неизвестно в какую сторону "качнутся чаши весов".

"Путину нужны хоть какие результаты в этой войне. Он пришел к выводу, что ликвидировать украинскую государственность невозможно, поэтому нужны цели "минимум" — выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. И Бахмут и Авдеевка являются фундаментальным аспектом этой задачи", — пояснил полковник.

Черник подтвердил удары по позициям ВСУ на этом направлении авиабомбами ФАБ-250 и ФАБ-500, а также кассетными РБК-500, которые досаждают украинским бойцам. Для того чтобы с ними бороться необходимы современные истребители, которые Украина никак не может дождаться.

Также эксперт оценил возможности противника по окружению украинских позиций в Авдеевке. Он считает, что для того, чтобы взять населенный пункт в кольцо, россиянам необходимо пройти порядка 7 километров, а это сделать не так просто, учитывая больше потери, которые понесли ВС РФ в первые дни наступления.

"Это огромный вопрос — хватит ли им сил это кольцо сомкнуть. Потому что если посчитать первые шесть дней потерь, а они, поистине, самые яркие, то они только убитыми потеряли 5 тысяч личного состава. Умножим эту цифру смело на три, имеем 15 тысяч людей — это полноценная дивизия", — подчеркнул Черник.

Напомним, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак 30 ноября рассказал, что ситуация возле Авдеевки напоминает бои за Бахмут 8-месячной давности, когда оккупанты проводили бесконечные "мясные штурмы" и сносили все здания артиллерией.