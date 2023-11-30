Разжигали костер: под Ростом от взрыва на полигоне погибли 10 военных, — росСМИ

По информации российских журналистов, инцидент произошел на полигоне, который расположен в 50 километрах от Ростова. Вероятной причиной взрыва является детонирование снарядов.

В России в результате взрыва на военном полигоне в Ростовской области погибли 10 военных. Об этом пишет российское СМИ DonDay.

Отмечается, что кроме 10 погибших также 15 человек получили ранения различной тяжести.

Как сообщают российские медиа со ссылкой на собственные источники, взрыв произошел еще в начале месяца. В частности, военные российской армии разожгли костер неподалеку снарядов. Поэтому вероятной причиной взрыва является детонирование боеприпасов.

Из-за гибели военнослужащих правоохранители открыли уголовное производство.

Между тем украинский журналист Денис Казанский пишет, что предположительно взрыв произошел не из-за нарушения техники безопасности, а из-за удара по полигону неизвестным беспилотником. По его словам, историю о детонировании снарядов оккупанты придумали после того, как информацию о смерти военных опубликовали в СМИ.

Отмечается, что взрыв произошел на полигоне, который расположен в 50 километрах от Ростова-на-Дону.

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Взрывы в Ростовской области: что известно

В конце прошлого месяца, а именно 24 октября, власти Ростовской области сообщили о работе противовоздушной обороны в регионе.

Жители слышали по меньшей мере два взрыва. Тогда российские журналисты сообщали об атаке украинских беспилотников.

Также взрывы в Ростовской области слышали 19 октября. Губернатор Ростовской области писал, что к территории региона подлетала воздушная цель, которую они уничтожили.

Напомним, 28 ноября сообщалось о трех взрывах на территории временно оккупированного Токмака. Оккупационная удала обвинила во взрывах украинскую сторону. По словам мэра Мелитополя, оккупанты понесли потери.

Также в медиа показали последствия взрывов на территории воинской части в Волгоградской области, где размещался российский ракетный арсенал. В частности, согласно спутниковым снимкам, исчезло одно здание.