Плывут в обход: КНДР отправила РФ 2 тысячи контейнеров со снарядами и ракетами, — Reuters

Контейнеры с северокорейским оружием будут плыть морским путем несколько недель. Они направляются в обход единственной железнодорожной ветки, которая ведет из КНДР в европейскую часть РФ.

КНДР отправила в Россию корабли, нагруженные контейнерами со снарядами и ракетами. Для того, чтобы реализовать это, северокорейские чиновники-коммунисты активизировали экономическую зону, в которой используют отдельные элементы капитализма. О ситуации в Северной Корее рассказало агентство Reuters.

Агентство опубликовало репортаж, в котором собрало известную информацию об активизации отношений между Россией и Северной Кореей. При этом указали, что для оживления экономики в КНДР возобновили работы в специальной экономической зоне (СЭЗ) "Расон" (Rason Special Economic Zone).

СЭЗ расположена недалеко от границы с РФ, отметили авторы. Этот отрезок границы будут использовать, чтобы получать, например, российские продукты питания, нефть, уголь и тому подобное.

Кроме того, журналисты указали, что КНДР активизировала морские порты. В частности, на спутниковых фотографиях, сделанных 27 октября 2023 года, заметили несколько контейнеров, установленных на пирсах. Затем эти контейнеры погрузили на грузовые корабли и они отправились в неуказанном направлении. В статье пояснили, что, согласно данным разведки США, в РФ поплыли около 2 тыс. контейнеров. Внутри могут быть снаряды и даже баллистические ракеты.

Публиковать спутниковые фотографии, которые разместило агентство Reutares, Фокус не может, чтобы не нарушать авторские права. Однако на Google maps можно увидеть, какой ориентировочный путь придется преодолеть северокорейским кораблям. Если они отправятся из порта в КНДР и доберутся до РФ через Индийский океан, Средиземное и Черное моря, то им придется проплыть 16 тыс. км.

Северная Корея — Россия, морской путь Фото: Google Maps

Война в РФ — детали

Отметим, об усилении сотрудничества КНДР и РФ стало известно летом 2023 года — тогда эту страну посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Позже состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Впоследствии разведка США подтвердила, что согласно договоренностям, ВС РФ получили 1 млн северокорейских снарядов. Снаряды к линии фронта в Украину въезжали по железной дороге, сообщили СМИ.

Между тем 30 ноября в СБУ подтвердили инцидент, который произошел на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в РФ. В частности, в Северо-Муйском тоннеле, длиной 15 км, между станциями Итыкит и Окусикан произошел взрыв. Указывается, что после этого может стать не возможным получение товаров из Китая, а также — из Северной Кореи.

Место взрыва на БАМе, 30 ноября 2023 года Фото: Википедия

Напоминаем, в росСМИ обнародовали детали гибели генерала РФ Завадского. Рассказали, что он хотел покататься в трофейном авто и по нему выстрелили свои же солдаты. Между тем журналисты подсчитали, сколько же российских генералов погибло во время войны в Украине.