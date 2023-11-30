РФ собрала модель украинского дрона SeaBaby: что задумал враг

Враг собрал "условно рабочую" модель украинского морского дрона из остатков нескольких аппаратов, которые нашли на месте атак. Оккупанты проводят изучение и перепрограммирование БПЛА в лабораторных условиях, рассказали журналисты.

Российская Федерация пытается восстановить украинский надводный беспилотный летательный аппарат SeaBaby. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на собеседников в спецслужбах.

По информации источников СМИ, оккупанты собрали "условную рабочую" модель украинского дрона SeaBaby из остатков нескольких аппаратов, которых нашли на месте атак. Сейчас аппарат доставили в 388 морской разведывательный пункт специального назначения Черноморского флота Российской Федерации.

В спецслужбе отметили, что враг проводит детальное изучение и перепрограммирование дрона в лабораторных условиях, тогда как целью оккупантов является дальнейшее использование БПЛА для атак против украинских военных.

"Оккупанты в очередной раз пытаются компенсировать отсутствие собственных технологий за счет украинских и западных разработок", — сообщил источник.

БПЛА SeaBaby: что известно

В августе глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что для атаки на Крымский мост 17 июля бойцы использовали дрон "Морской малыш", который разрабатывался много месяцев. Этот дрон оборудован боевой частью 850 кг.

По его словам, морские беспилотники являются уникальным изобретением СБУ, в разработке дронов ни одна из частных компаний не участвует. Производство осуществляется в Украине на одном из подземных заводов.

БПЛА "Морской малыш" Фото: Скриншот

Напомним, в августе аналитики портала Defense Express рассказали, что в ВМС Украины есть бригада специального назначения, которая оснащена морскими ударными беспилотниками. Это может свидетельствовать об этом, что каждая атака с применением БПЛА является результатом одновременных скоординированных усилий нескольких компонентов ВСУ.