Самый эффективный способ подорвать военную мощь: ВСУ охотятся за радарами РФ, — СМИ

По словам представителя аналитического центра RAND Джеймса Блэка, если вывести из строя российские РЛС, это чревато параличом российской цепочки командования.

Украина ищет российские радиолокационные системы, которые мешают бойцам ВСУ продвигаться незамеченными на линии фронта. Об этом пишут авторы Newsweek, отмечая эту тенденцию и в тылу противника.

Эксперты, опрошенные журналистами, считают такую стратегию вполне оправданной, поскольку у ВС РФ превосходство в численности личного состава.

В последние месяцы неоднократно публиковались сообщения об успешных ударах по российским радиолокационным системам, в частности батарейной системе "Зоопарк" стоимостью 10 млн долларов.

В середине июля Великобритания оценивала, что лишь небольшая часть "зоопарков", которые российские войска переместили в Украину, все еще остается в использовании.

В конце августа Минобороны Украины заявило об уничтожении уникальной РЛС Предел-Э в Херсонской области. 20 ноября сообщалось, что поражены два российских радара в Курской области.

ВСУ также, судя по всему, захватили один российский радар. Сейчас радиолокационная система "Нева" используется для отслеживания перемещений в Черном море.

По словам Джеймса Блэка, заместителя директора исследовательской группы по обороне и безопасности аналитического центра RAND, в последнее время появилось "значительное количество" сообщений об ударах Украины по российским радиолокационным системам.

По его словам, Украина, похоже, сосредоточивает внимание именно на этих системах, задействует для этого силы специального назначения и HIMARS.

США также поставили Украине высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Об этом стало известно в августе прошлого года.

По словам Ивана Ступака, экс-офицера СБУ, для Украины "очень важно" находить российские радары, разбросанные по оккупированной территории. Миссия Киева по устранению радаров ВС РФ продолжится в ближайшие недели и месяцы, объяснил он в интервью журналистам.

Уничтожение радиолокационного оборудования звучит не столь громко, как уничтожение артиллерии и прочих крупных военных объектов.

"И в украинских, и в российских источниках охоте на РЛС уделяется не слишком много внимания", — сказала Марина Мирон, научный сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа Лондона.

В этом есть ясный смысл с точки зрения Украины, которая противостоит более крупным силам, причем без превосходства в воздухе.

У РФ было достаточно времени, чтобы подготовить свою оборону, установить минные заграждения, окопы, заборы и прочее, в таких условиях украинцы ищут для себя любые преимущества, объяснил Блэк.

Поскольку необходимо скрыть, на каком участке концентрируются силы, "ухудшив российские сенсорные возможности" и замаскировав любые намеки на то, что предпринимается на линии фронта.

По словам спикера ВСУ Александра Штупуна, ВС РФ, как правило, не размещает одни только радары, они часто связаны с контрбатарейными системами или ПВО.

"Возможно, это самый эффективный способ уменьшить российский потенциал", — объяснил Блэк.

"Если удастся вывести их из строя, кремлевским командирам будет намного сложнее принимать верные и быстрые решения, это может привести к замешательству и, возможно, параличу в российской цепочке командования", — объяснил аналитик, добавив, что российские радарные установки не взаимозаменяемы.

Каждая установка С-400 стоит порядка 200 млн долларов, сказал Сидхарт Каушал из лондонского аналитического центра "Королевский институт объединенных служб".

"Конечно, эти системы можно заменить, но это не рядовая потеря", — отметил он.

Напомним, что танки Abrams боятся грязи и починить их в полевых условиях невозможно.

Также сообщалось, что СМИ рассказали, как живут пленные ВС РФ в Украине и о чем жалеют.