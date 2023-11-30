Оккупанты уничтожили в украинских архивах документы о преступлениях нацистов, — СМИ

По информации Центра документации преступлений национал-социалистического режима "Архивы Арользена", из-за действий российских военных госархивы Украины потеряли миллионы исторических записей о немецкой оккупации.

Из-за российских военных Украина потеряла миллионы исторических документов, которые подтверждали преступления немецких военных во время оккупации в 1941-1944 годах и действия властей СССР в послевоенный период. Об этом пишет издание "Верстка" со ссылкой на доклад немецкого Центра документации преступлений национал-социалистического режима "Архивы Арользена".

Отмечается, что российская армия документы уничтожала или похищала. В частности, исторические записи служили доказательством хищения украинских культурных ценностей, преступлений Холокоста и депортаций.

В докладе говорится, что по состоянию на апрель этого года в Украине в результате войны был поврежден 251 культурный объект, среди которых 22 музея, 12 библиотек и архив.

Из-за действий армии РФ были повреждены архивы в Чернигове, Николаеве, Херсоне, в Большой Александровке и Высокополье Херсонской области. Кроме того, из Херсонского государственного архива оккупанты украли около 500 тысяч дел, содержащих миллионы документов — около 50% архива.

Сообщается, что документы, которые сохранились в поврежденных зданиях, могут не пережить зимнего периода, ведь из-за снега и дождя они плесневеют и разрушаются. Оцифровать документы тоже невозможно, ведь необходимая для этого техника тоже была похищена российскими военными. Для их сохранения необходимо специальное оборудование, а именно: осушители воздуха, архивные коробки, стеллажи, светодиодные лампы, термометры с датчиками влажности и тому подобное.

Уничтожение украинских архивов: что известно

В начале прошлого года председатель Госархива Анатолий Хромов сообщал, что оккупанты уничтожили в Черниговской области архив украинской службы безопасности, в котором хранились документы о репрессиях советской власти.

Тогда же Хромов рассказывал, что Россия привыкла похищать украинские архивные документы, ведь они это делали не только после захвата Крыма и Донбасса, но и еще в советское время.

Собственно, узнать о судьбе архивных документов можно будет только после освобождения временно оккупированных территорий и проведения ревизии.

За уничтожение и похищение украинских архивов Украина потребовала применить к Росархиву санкции. Соответствующее обращение также были направлены в Международный совет архива.

Оккупанты уничтожают и разворовывают не только государственные архивы. Так, после оккупации Чернобыльской АЭС российские военные уничтожили документы, которые собирались годами. В частности, они их выбросили в помойку.

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Кроме того, в апреле прошлого года сообщалось, что оккупанты уничтожили в Буче архив Вячеслава Черновола. Из бывшего фонда Черновола были потеряны все книги, более 60 полных комплектов десятитомника Вячеслава Черновола и архив политзаключенного СССР Николая Плахотнюка.

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Напомним, 10 ноября в Центре национального сопротивления сообщали, что оккупанты вывезли из церкви в Энергодаре семь икон XVIII-XIX века. Они заявляли, что церковные ценности передадут Мелитопольскому государственному краеведческому музею.

Российская армия похищает не только культурные и церковные ценности, но и грабит дома людей. К примеру, в апреле сообщалось, что оккупанты вывозят из сел Скадовского района целые грузовики с украденным имуществом.