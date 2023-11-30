"Нужны крепкие нервы": в ОП рассказали, мешает ли страйк польских перевозчиков поставкам оружия

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, организаторами протестов выступает праворадикальная партия "Конфедерация", но они выражают претензии не к Украине, а к Брюсселю.

Протесты перевозчиков в Польше, начавшиеся с 6 ноября, привели к блокировке движения грузовиков на польско-украинской границе, однако они не влияют на поставки вооружений в Украину. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, в интервью "24 каналу," опубликованному 30 ноября.

Подоляк указал на стратегию Польши, ясно направленную на военную поддержку Украины. Блокируемыми остаются лишь коммерческие грузы. При этом поставки военной помощи продолжаются в соответствии с предварительными договоренностями с украинскими партнерами через транзитную зону Польши.

Согласно данным польского Министерства инфраструктуры, у протестующих перевозчиков есть 6 требований, включающих возврат разрешений для украинских перевозчиков и ужесточение требований перевозок в рамках ЕКМТ. Это действие рассматривается как часть ожесточенной политической борьбы в преддверии парламентских выборов в Польше.

Кто стоит за протестами польских перевозчиков

По словам Подоляка, организаторами блокады выступает праворадикальная партия "Конфедерация", но они выражают претензии не к Украине, а к Брюсселю. Он призывает перевозчиков проводить протесты в Брюсселе, если они желают получить эксклюзивные возможности работы на рынке перевозок.

Подоляк подчеркивает важность конкуренции на рынке и противопоставляет это блокированию границы с Украиной, подчеркивая, что это не соответствует основным принципам Евросоюза.

"Мы же говорим о едином экономическом европейском пространстве, где есть соответствующая конкуренция. Украинский перевозчик – конкурент польского перевозчика, который в свое время был конкурентом для других перевозчиков, в частности, французских и немецких", — подчеркнул советник главы ОП.

Подоляк призвал украинцев сохранять терпение, так как впереди их их ждут еще множество политических интриг, вызванных текущей обстановкой в Европе.

"Европа будет выглядеть иначе. Российские влияния будут значительно уменьшаться, но они сопротивляются всему. Мы должны иметь крепкие нервы, понимать политические проблематики наших партнеров, стран-партнеров, в частности Польши", — добавил Подоляк.

Напомним, 28 ноября заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич заявил, что Киев ожидает положительных результатов переговоров в связи с ситуацией на границе с Польшей.

Также напомним, польские фермеры и водители грузовиков запустили постоянную блокаду одного из наиболее загруженных пунктов пропуска на украинской границе. Более тысячи грузовиков уже несколько дней ожидают возможности пройти КПП.