"Изменить правила игры": в ЕС хотят увеличить масштабы производства вооружений, — Reuters

По словам журналистов, в ЕС расходы на оборону являются национальным делом. Однако полномасштабное вторжение России в Украину выдвинуло на передний план дискуссии о преимуществах совместных закупок.

В Европейском союзе нашли способ улучшить ситуацию с военно-промышленным комплексом. Так, страна, которая инвестирует в оборонные проекты, может получить больше времени для сокращения госдолга. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Reuters.

По ее словам, изменение выйдет за рамки того, что до сих пор было согласовано между правительствами Евросоюза. Если такое правило будет введено в долговое и финансовое законодательство ЕС, это может стать серьезным изменением в оборонной и промышленной политике блока.

"В Совете сейчас существует широкая поддержка рассмотрения увеличения расходов на оборону в качестве важного фактора при оценке того, имеет ли государство-член ЕС чрезмерный дефицит", — сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что инвестиции должны осуществляться на основе сотрудничества европейских стран, и "это создаст особый стимул для трансграничных проектов в Европе".

Журналисты отметили, что в ЕС расходы на оборону являются национальным делом. Однако полномасштабное вторжение России в Украину выдвинуло на передний план дискуссии о преимуществах совместных закупок и производства военной техники.

Фон дер Ляйен заявила, что новая инициатива может изменить "правила игры" в сфере обороны Европейского Союза.

Напомним, что политолог Николай Давидюк рассказал, что Евросоюз мог бы еще больше ограничить Россию, чтобы она была полностью экономически "замурована". Например, говорит эксперт, датчане с норвежцами могли бы заблокировать движение танкеров с нефтью и хотя от этого немного выросла цена на нефть, но от этого выиграла бы Норвегия.