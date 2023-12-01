Монстры артиллерии: как ВС РФ задействуют 460 единиц САУ на передовой , — эксперты

Военные аналитики отмечают, что ВС РФ могут создать подразделения тяжелой артиллерии, куда могут войти до 260 САУ 2С7 "Пион" и до 200 единиц 2С4 "Тюльпан". Таким образом, если они появятся на передовой Силам обороны необходимо усилить контрбатарейную борьбу, в том числе с использованием БПЛА.

Российская армия намерена развернуть пять тяжелых артиллерийских бригад, которые будут вооружены самоходными артиллерийскими установками (САУ) 2С4 "Тюльпан", 2С7 "Пион" и 2С7 "Малка". Пропагандисты из РФ уже сообщили что первая из таких бригад уже развернута и ведет боевые действия на Запорожском направлении. О том как противник планирует задействовать своих "артиллерийских монстров" и что могут противопоставить Силы обороны говорится в материале Defence Express от 1 декабря.

По информации российских источников, под Запорожьем в составе 3-го армейского корпуса уже действует 17-я бригада, которая состоит из крупнокалиберных самоходок. Их задача — "пробивать дорогу" штурмовым отрядам российских войск.

При этом САУ применяются следующим образом: дивизионы 240-мм минометов 2С4 "Тюльпан" будут вести огонь по позициям ВСУ, а дивизионы 2С7 "Пион" — вести контрбатарейную борьбу против украинских 155-мм гаубиц. В свою очередь коррекцией огня противника будут заниматься подразделения с беспилотниками.

Батарея САУ "Тюльпан"

Комментируя данную информацию эксперты обратили внимание на некоторые детали. Еще в конце 2022 года в российском оборонном ведомстве заявили о намерении создать пять новых артиллерийских дивизий. Однако возникает вопрос, где противник возьмет такое количество артсистем, чтобы укомплектовать новые формирования. Другой аспект — боеприпасы. Эксперты отмечают, что еще в ходе летнего контрнаступления у российской артиллерии были "проблемы с материальной частью". Кроме того противник терял каждый месяц до 1 тысячи артустановок.

САУ "Малка"

В результате командование ВС РФ решило вместо пяти дивизий создать тяжелые артиллерийские бригады. Теперь возникает вопрос о количестве самоходок, которые имеются в распоряжении российской армии. По данным The Military Balance в 2021 году армия РФ имела на вооружении 40 единиц 2С4 "Тюльпан" и 60 единиц 2С7М "Малка", которые входили в единственную 45-ю бригаду из состава Западного военного округа. В то же время в 2023 году на складах в РФ хранилось до 260 САУ 2С7 "Пион" и до 200 единиц 2С4 "Тюльпан".

"Даже с поправкой на возможные потери, этот порядок цифр и надо воспринимать как возможную материальную часть для формирования новых тяжелых артбригад рашистов", — пишут эксперты.

Таким образом следует ожидать, что как только эти подразделения появятся на фронте огневая мощь противника усилится. Поэтому для противодействия вражеской артиллерии украинским вооруженным силам потребуется усиление контрбатарейной борьбы, в том числе в плане применения ударных беспилотников.

Ранее сообщалось, что российские войска используют необычную маскировку огневых позиций своей артиллерии. Так в районе Кременной 120-мм миномет россиян был установлен в окопе с выдвижными ставнями, которые перед выстрелом открывались, а после выстрела сразу закрывались солдатами расчета.