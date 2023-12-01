"Следующий год будет сложным": ВС РФ продолжат активизироваться на фронте, — аналитик

По словам директора Defense Express Сергея Згурца, длительная война не лучший вариант для Путина, ведь напряжение среди россиян растет. При этом он пытается усилить давление на ВСУ по всей линии фронта.

Еще некоторое время на поле боя будет происходить активизация сил Российской Федерации. Противник сохраняет динамику. Об этом заявил аналитик и директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Еспресо.TV" 1 декабря.

По его словам, сейчас перед украинскими защитниками стоит задача — выдержать давление со стороны противника, а также создать все условия для усиления оборонной тактики и стратегии на всех участках фронта.

"Длительная война не является выгодным вариантом для РФ, потому что это сопровождает внутреннее напряжение. Путин не может своему населению показать логику изменений на линии фронта, и это создает внутреннее напряжение. Путин пытается использовать ситуацию, когда наши силы определенным образом истощились при проведении наступательных действий на юге, и теперь ему надо усиливать атаки по всей линии фронта, что сейчас и происходит", — заявил Сергей Згурец.

Кроме того, аналитик отметил, что те силы, которые Кремль использует во время наступательных действий, являются максимальными, которые есть у них в запасе. Соответственно, некоторое время на фронте можно будет наблюдать за активизацией по всей линии.

В это время перед Европейским Союзом и США стоит важная задача, которая заключается в том, чтобы сформировать новую долгосрочную стратегию на поддержку Украины. Директор Defense Express отметил, что на Западе уже начали менять свои подходы к войне.

"Понимаем, что следующий год будет чрезвычайно сложным с точки зрения темпов поставок боеприпасов и темпов поступления образцов техники для ВСУ, которые будут меньше, чем в предыдущий год. В конце 2024 года партнеры выйдут на показатели изготовления боеприпасов, которые можно будет сравнить с теми, что есть у РФ в альянсе с КНДР", — подытожил Сергей Згурец.

Напомним, 1 декабря сообщалось, что оккупанты уже спрогнозировали, когда ВСУ начнут штурм Донецка. Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что в оккупированном областном центре царит паника из-за разговоров между оккупантами. Вражеские войска уже сомневаются, что смогут удержать оборону.