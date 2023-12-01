"Подготовка к новому этапу войны": в Офисе президента объяснили заявления РФ о переговорах

Россия стремится получить оперативно-тактическую паузу в самой войне, чтобы погрузить партнеров Украины в информационный хаос, а также внести коррективы в свою военную стратегию, считает советник главы ОП Михаил Подоляк.

Россия никогда не предлагает реальных переговоров, пока не потерпит весомое поражение, а ее предложения по мирному урегулированию и заявления о том, что "РФ никогда не намеревалась завоевывать Украину", это попытка взять паузу для того, чтобы нарастить разрушительные действия на следующем этапе войны. Такое мнение высказал Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента, в Telegram.

Он напомнил, что российские захватчики устроили массовые убийства гражданских в Украине. На оккупированных территориях россияне системно обустраивают фильтрационные лагеря и застенки, а похищение детей — норма для оккупантов из России.

По мнению Подоляка, заявления о переговорах это попытка избежать ответственности и оправдать агрессию, снять с себя обвинения в односторонней агрессии с очевидными геноцидными намерениями. Россия стремится получить оперативно-тактическую паузу в самой войне. Это позволит оккупантам окончательно погрузить партнеров Украины в информационный хаос, а также внести коррективы в свою военную стратегию, обновить военные производства и резко увеличить темпы разрушительных действий на следующем этапе войны.

"Россия никогда не предлагает реальных переговоров, пока не потерпит весомое поражение", — пояснил советник главы Офиса президента Украины.

Фото: Подоляк/Telegram

Подоляк отметил, что РФ никогда не вела переговоры — она ультимативно требовала признать ее право убивать. Агрессор и в дальнейшем показывает, что ей надо "выполнить все задачи СВО".

Фото: Подоляк/Telegram

Напомним, 28 ноября Подоляк назвал шаги для противодействия России. Предоставление Украине необходимого вооружения, информационное игнорирование России и контроль санкционных механизмов, как считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, позволят нивелировать геополитическое влияние РФ в мире.