"Без российских гирь на ногах": можно ли было избежать полномасштабной войны, — ГУР (видео)

Представитель разведки Андрей Юсов убежден, что вскоре будет "финальная развязка" войны. Он назвал единственный шаг, который позволил бы обойтись без боевых действий.

Война между Россией и Украиной началась задолго до 2022 года и даже до 2014 года, но может наконец быть завершенной. Об этом в интервью "Радио Байрактар" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Он подчеркнул, что вопрос войны в Украине был решен еще тогда, когда украинцы "бросили вызов империи" и захотели жить независимо.

"Это произошло не в 2014 году и не в 1991, а значительно раньше. Вопрос войны собственно был решен. Она давно ведется. Сейчас, я очень надеюсь, что это уже финальная развязка, и после нее мы будем двигаться свободно без российских гирь на ногах", — сказал Юсов.

По его словам, вопрос об избежании полномасштабной войны в Украине нужно задавать "всему миру".

"Как случилось, что в XXI веке сформировалась такая диктатура и такой режим, который нападает на разные государства, аннексирует части территорий, не признает суверенитет? И речь же не только об Украине", — отметил представитель разведки.

Он напомнил, что до 24 февраля 2022 года Россия также не была "миролюбивым соседом", поэтому не произошло ничего нового. Страна-агрессор изначально не стремилась "дружить".

"Нет. Это убийцы, это орда, это враги, которые такими были десятки и десятки лет", — объяснил Юсов.

Представитель ГУР назвал единственный шаг, который позволил бы избежать войны с РФ. Речь идет об отказе от права на существование.

Комментарий Андрея Юсова (о том, можно ли было избежать войны — с 22:54)

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступила новая фаза войны. Также он оценил результаты летнего контрнаступления ВСУ и рассказал о проблемах войска.

По словам главы Авдеевской горадминистрации Виталия Барабаша, российские оккупанты готовятся к "переломному моменту" на передовой. Враг уже спрогнозировал сроки, в которые ВСУ могут дойти до Донецка.