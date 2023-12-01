Бывший Главнокомандующий ВСУ посоветовал перейти в оборону и переформатировать фронт, — BBC (видео)

Силы обороны провели действительно удачную спецоперацию на левом берегу Днепра, отметил генерал Муженко. Однако подчеркнул, что это произошло вместе с рядом других наступлений, а нужно сосредоточиться на одном.

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Бывший главнокомандующий ВСУ (2014-2019 гг.) генерал Виктор Муженко объяснил, что заявления о продолжении контрнаступления не отражают реальную ситуацию на поле боя. Офицер перечислил направления, на которых давят подразделения ВС РФ и объяснил, что нужно было бы сделать. Свои мысли Муженко изложил в интервью, которое дал информационному агентству BBC.

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Муженко отметил, что на сегодня война не зашла в тупик. Однако стоит перейти к стратегической обороне, которая предусматривает, что когда появляется возможность, бойцы будут атаковать противника.

"Я считаю, что сегодня насущным вопросом уже является переход к стратегически активной обороне, которая бы предусматривала задачу контрударов. А в условиях успеха на отдельных направлениях — контратак на уровне соответствующих подразделений".

По словам экс-командующего ВСУ, нужно "переформатировать фронт" и сформировать резервы. "Переформатирование" нужно на всей линии фронта от Голой Пристани до Купянска, а также по границам Украины на востоке и севере — то есть от Харьковщины до Ровенской и Волынской области.

Относительно резервов, то военный имел в виду создание подразделений из обученных и мотивированных бойцов. Эти подразделения должны полностью укомплектоваться нужным оружием и военной техникой. При этом нужно изменить систему управления: сейчас все замыкается на одном руководящем органе, поэтому невозможно оперативно реагировать на вызовы.

"Мы должны понимать, какие группировки есть и где находятся резервы", — подчеркнул офицер.

По мнению экс-главнокомандующего, на линии фронта есть несколько точек напряжения — именно здесь проявляют повышенную активность российские войска. В частности, назвал следующие направления: Купянское — здесь происходят реальные атаки, Лиманское — здесь враг пытается вытеснить ВСУ за реку Оскол, Бахмутско-Авдеевское — "очень сложная ситуация для ВСУ", Марьинское — бои стали более интенсивными, Днепровское — ВС РФ хотят отвоевать плацдарм, на котором закрепились украинцы.

Также генерал назвал некоторые недоработки, которые, по его мнению, допустили при планировании и реализации контрнаступления ВСУ. Во-первых, у Сил обороны не было преимущества в живой силе и технике: был паритет 1 к 1 или 1,2 к 1 (в пользу Украины). Во-вторых, начали вести наступательные действия в нескольких точках, тогда как нужно было бы сосредоточиться на одном направлении, например, Крымском. В-третьих, создается впечатление, что расчеты в нужной Украине технике и оружии проводили, не слишком опираясь на оценки украинского командования.

В интервью Муженко отметил удачный, хоть и запоздалый, захват плацдарма на левобережье, отметил, что не всегда успех достигается новейшим оружием, и отметил проблемы с мобилизацией в ряды ВСУ — когда люди не имеют мотивации, а власть не наладила эффективные процессы.

Война в Украине — детали

Отметим, в начале ноября главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный опубликовал колонку на портале The Economist, в которой рассказал, что нужно Украине, чтобы война не зашла в тупик. После этого СМИ опубликовали позицию президента Украины Владимира Зеленского: политик заявил, что уверен в победе, при этом отметил, что ситуация действительно сложная.

Между тем в The Economist опубликовали еще две статьи, которые касаются войны в Украине. В одной статье, опубликованной 28 ноября, говорится о "политическом расколе" в украинской власти — материал вызвал реакцию у нардепа от "слуг народа" Марьяны Безуглой, которая обвинила генерала Залужного в "волнении за рейтинги". 30 ноября вышла еще одна публикация, в которой авторы предположили, что президент РФ Владимир Путин в 2024 году может воспользоваться ситуацией и добиться преимущества в российско-украинской войне.

Напоминаем, 30 ноября СМИ сообщили о чрезвычайном происшествии, которое произошло на железной дороге в Бурятии: в 15-километровом тоннеле загорелось несколько десятков цистерн с горючим. На следующий день стало известно о еще нескольких аналогичных инцидентах: источники в СБУ утверждают, что за этими событиями может стоять Украина.