Колишній Головнокомандувач ЗСУ порадив перейти в оборону і переформатувати фронт, — BBC (відео)

Сили оборони провели дійсно вдалу спецоперацію на лівому березі Дніпра, відзначив генерал Муженко. Однак наголосив, що це відбулось разом з низкою інших наступів, а потрібно зосередитись на одному.

Related video

Колишній головнокомандувач ЗСУ (2014-2019 рр.) генерал Віктор Муженко пояснив, що заяви про продовження контрнаступу не відображають реальну ситуацію на полі бою. Офіцер перерахував напрямки, на яких тиснуть підрозділи ЗС РФ і пояснив, що потрібно було б зробити. Свої думки Муженко виклав в інтерв'ю, яке дав інформаційному агентству BBC.

Важливо

"Програють перший бій": Європа не готова до війни в разі масштабного нападу РФ, — The Times

Муженко наголосив, що на сьогодні війна не зайшла в глухий кут. Однак варто перейти до стратегічної оборони, яка передбачає, що коли з'являється нагода, бійці атакуватимуть противника.

"Я вважаю, що сьогодні нагальним питанням вже є перехід до стратегічно активної оборони, яка б передбачала завдання контрударів. А за умов успіху на окремих напрямках – контратак на рівні відповідних підрозділів".

Зі слів екскомандувача ЗСУ, потрібно "переформатувати фронт" і сформувати резерви. "Переформатування" потрібне на усій лінії фронту від Голої Пристані до Куп'янська, а також по кордонах України на сході та півночі — тобто від Харківщини до Рівненщини та Волинської області.

Щодо резервів, то військовий мав на увазі створення підрозділів з навчених та мотивованих бійців. Ці підрозділи повинні повністю укомплектуватись потрібною зброєю та військовою технікою. При цьому потрібно змінити систему управління: зараз все замикається на одному керівному органі, тому неможливо оперативно реагувати на виклики.

"Ми повинні розуміти, які угруповання є і де перебувають резерви", — наголосив офіцер.

На думку ексголовнокомандувача, на лінії фронту є кілька точок напруги — саме тут проявляють підвищену активність російські війська. Зокрема, назвав наступні напрямки: Куп'янський — тут відбуваються реальні атаки, Лиманський — тут ворог намагається витіснити ЗСУ за річку Оскіл, Бахмутсько-Авдіївський — "дуже складна ситуація для ЗСУ", Мар'їнський — бої стали більш інтенсивними, Дніпровський — ЗС РФ хочуть відвоювати плацдарм, на якому закріпились українці.

Також генерал назвав деякі недопрацювання, які, на його думку, допустили під час планування та реалізації контрнаступу ЗСУ. По-перше, у Сил оборони не було переваги у живій силі і техніці: був паритет 1 до 1 або 1,2 до 1 (на користь України). По-друге, почали вести наступальні дії в кількох точках, тоді як потрібно було б зосередитись на одному напрямку, наприклад, Кримському. По-третє, складається враження, що розрахунки в потрібній Україні техніці та зброї проводили, не надто опираючись на оцінки українського командування.

У інтерв'ю Муженко відзначив вдале, хоч і запізніле, захоплення плацдарму на лівобережжі, наголосив, що не завжди успіх досягається новітньою зброєю, та відзначив проблеми з мобілізацією до лав ЗСУ — коли люди не мають мотивації, а влада не налагодила ефективні процеси.

Війна в Україні — деталі

Зазначимо, на початку листопада головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний опублікував колонку на порталі The Economist, у якій розповів, що потрібно Україні, аби війна не зайшла в глухий кут. Після цього ЗМІ опублікували позицію президента України Володимира Зеленського: політик заявив, що впевнений у перемозі, при цьому відзначив, що ситуація дійсно є складною.

Між тим у The Economist опублікували ще дві статті, які стосуються війни в Україні. У одній статті, опублікованій 28 листопада, ідеться про "політичний розкол" в українській владі — матеріал викликав реакцію в нардепки від "слуг народу" Мар'яни Безуглої, яка звинуватила генерала Залужного у "хвилюванні за рейтинги". 30 листопада вийшла ще одна публікація, у якій автори припустили, що президент РФ Володимир Путін у 2024 році може скористатись ситуацією і добитись переваги в російсько-українській війні.

Нагадуємо, 30 листопада ЗМІ повідомили про надзвичайну подію, яка сталась на залізниці в Бурятії: в 15-кілометровому тунелі загорілось кілька десятків цистерн з пальним. Наступного дня стало відомо про ще кілька аналогічних інцидентів: джерела в СБУ стверджують, що за цими подіями може стояти Україна.