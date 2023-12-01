Ключевое средство: РФ пытается догнать Украину в сфере морских дронов, — разведка Британии

По словам аналитиков, подобные беспилотники использовались еще во времена Второй мировой войны, однако украинские военные благодаря ним меняют ход войны. Противник пытается не отставать.

Российская оборонная промышленность намерена наладить производство морских дронов-камикадзе, чтобы обогнать в этой сфере Украину. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 1 декабря.

По данным аналитиков, накануне глава российской компании "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) Михаил Даниленко заявил о том, что беспилотники российского производства будут испытаны в ходе войны в Украине. После этого, вероятнее всего, противник хочет запустить их серийное производство.

"КМЗ уже производил ряд беспилотных надводных аппаратов, но в последние месяцы они начали продвигать свои возможности ударных беспилотников. Даниленко сказал, что лодка может нести боеприпасы весом до 600 кг", — говорится в сообщении.

Отдельно аналитики добавили, что усилия россиян связаны с эффективной работой украинских защитников. Противник стремится сократить разрыв в возможностях с Украиной.

К слову, подобный вид вооружения использовался военно-морскими силами еще со времен Второй мировой войны, однако сейчас они кардинально отличаются от того, что было.

"Современные типы, напоминающие скоростные катера, начиненные взрывчаткой, в руках украинских войск стали ключевым средством в морской сфере после полномасштабного вторжения России", — подытожили в британской разведке.

Россия пытается догнать Украину в производстве морских дронов-камикадзе Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 14 ноября сообщалось, что в Украине начали серийно выпускать морские дроны с "сюрпризами". Разработка новых моделей включает особые функции для исследования Черного моря и ответа на военную угрозу со стороны России.

12 ноября министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что украинские морские дроны поразили 7 российских кораблей в Черном море. Этот вид вооружения изменил ход событий в Черном море и российские корабли были вынуждены полностью покинуть западную и центральную части моря.