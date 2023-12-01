Rafale неинтересен: Казахстан будет покупать российские истребители Су-30СМ

Военные чиновники Казахстана признали, что самолеты Rafale достаточно хороши, однако в соотношении "качество-цена" Су-30СМ более предпочтительный по сравнению с французским конкурентом.

Заместитель начальника ПВО Казахстана и начальник отдела основного вооружения Ержан Нильдибаев 30 ноября объявил о решении казахского правительства закупить истребители Су-30СМ российского производства, отклонив одновременное предложение Франции о покупке самолетов Rafale. Об этом сообщает казахское издание Orda.

Нильдибаев заявил, что Министерство обороны Казахстана планирует приобрести еще десять Су-30СМ к 2023-2024 годам, подчеркнув их превосходное соотношение "качество-цена" по сравнению с французскими конкурентами.

"Rafale — хорошая машина, но очень дорогая. Поэтому считаем, что, выбирая в вопросе "цена — качество", мы пока остановились на самолете Су-30СМ", — сказал Нильдибаев на брифинге в Астане.

До конца года в распоряжение казахских ВВС должны поступить четыре российских истребителя Су-30СМ, а в 2024 году планируется поставка еще шести машин этой же модели.

Западные эксперты отметили, что данное решение также обусловлено преимуществами использования уже интегрированного класса истребителей. Казахстан начал принимать на вооружение свои первые Су-30СМ в 2015 году, и к настоящему времени страна подписала три отдельных контракта на закупку в общей сложности 23 истребителей.

Приобретение российских машин, также отмечают эксперты, позволит избежать множества сложностей и дополнительных расходов, связанных с внедрением нового варианта самолета, который потребует новой ремонтной базы и обучения.

Ранее журналисты французской газеты La Tribune сообщили, что истребители Dassault Rafale заинтересовали Казахстан после похожих сообщений о заинтересованности со стороны Узбекистана. Инициатива была основана на желании Казахстана избавиться от советских образцов МиГ-29.