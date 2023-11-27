Казахстан вслед за Узбекистаном заинтересовался французскими истребителями Rafale

Поставки западных образцов вооружения в страны, непосредственно граничащие с Россией, являются проблематичными. Однако Астана хочет обновить парк советских самолетов.

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Французские истребители Dassault Rafale заинтересовали Казахстан после похожих сообщений о заинтересованности со стороны Узбекистана. Об этом сообщает газета La Tribune.

Источники издания сообщают, что во время поездки президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан 29 и 30 октября обсуждались не только вопросы сотрудничества, но и возможность приобретения французских истребителей Rafale. После этого Макрон прибыл в Узбекистан, где также была озвучена заинтересованность в заказе самолетов. Ташкент может претендовать на 24 самолета. Американские истребители могут быть не по карману Узбекистану, сообщают источники.

Перспективу приобретения самолетов Казахстаном называют более отдаленной. Сейчас в строю Воздушных сил Казахстана есть:

Су-27 и Су-30 — 37 самолетов;

МиГ-29 — 21 самолет;

МиГ-31 — 20 самолетов.

Географическая или политическая близость страны к России потенциально затрудняет поставки западных самолетов. Стратегическое партнерство между Казахстаном и Францией действует уже 15 лет, но с 2013 по 2022 год Астана заказала вооружения у французов только на 330 млн евро. Однако сближение со странами все же происходит.

Напомним, 30 октября Саудовская Аравия заявила о желании купить 54 истребителя Rafale.

17 октября во Франции заявили, что они нарастили производство Rafale до 3 самолетов в месяц.