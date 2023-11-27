Казахстан вслід за Узбекистаном зацікавився французькими винищувачами Rafale

Постачання західних зразків озброєння у країни, що безпосередньо межують з Росією, є проблематичним. Проте Астана хоче оновити парк радянських літаків.

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Французькі винищувачі Dassault Rafale зацікавили Казахстан після схожих повідомлень про зацікавленість з боку Узбекистану. Про це повідомляє газета La Tribune.

Джерела видання повідомляють, що під час поїздки президента Франції Еммануеля Макрона до Казахстану 29 та 30 жовтня обговорювались не лише питання співпраці, а й можливість придбання французьких винищувачів Rafale. Після цього Макрон прибув в Узбекистан, де також була озвучена зацікавленість у замовленні літаків. Ташкент може претендувати на 24 літаки. Американські винищувачі можуть бути не по кишені Узбекистану, повідомляють джерела.

Перспективу придбання літаків Казахстаном називають віддаленішою. Наразі в строю Повітряних сил Казахстану є:

Су-27 та Су-30 – 37 літаків;

МіГ-29 — 21 літак;

МіГ-31 — 20 літаків.

Географічна чи політична близькість країни до Росії потенційно ускладнює постачання західних літаків. Стратегічне партнерство між Казахстаном та Францією діє вже 15 років, але з 2013 по 2022 рік Астана замовила озброєння у французів лише на 330 млн євро. Проте зближення з країнами все ж відбувається.

Нагадаємо, 30 жовтня Саудівська Аравія заявила про бажання купити 54 винищувачі Rafale.

17 жовтня у Франції заявили, що вони наростили виробництво Rafale до 3 літаків на місяць.