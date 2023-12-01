Прячутся в Telegram и X: в Facebook обнаружили сеть, которая распространяли фейки РФ и КНР (отчет)

Российские пропагандистские "медиа" рекламировались официальными органами власти РФ, которые имеют представительства в соцсетях, говорится в отчете компании Meta.

Компания Meta опубликовала отчет, в котором рассказала о разоблачении сети аккаунтов, участвовавших в спецоперациях РФ и Китая. В связи с этим им пришлось закрыть несколько тысяч аккаунтов в Facebook, Instagram, WhatsApp. О текущем состоянии борьбы с российской и китайской пропагандой говорится в документе, опубликованном специалистами Meta.

В отчете указано, что в течение ноября 2023 года специалисты обнаружили три сети аккаунтов, которые работали на РФ и Китай. Две из них действовали в пользу КНР, одна — в пользу России. При этом отметили, что в сообщениях, которые распространялись в этих сетях, не было прямых обвинений против США, Украины, политики западных стран. Поэтому их назвали "операциями скрытого влияния". Реальная информация искажалась и публиковались поддельные сообщения, которые имитировали настоящие. Для распространения использовали соцсеть X, Telegram и TikTok.

В качестве иллюстрации к действиям фейковых аккаунтов в отчете приводят скриншоты нескольких постов. В одной части изображения — оригинальный пост в соцсети, в другой — лживое сообщение, которое публиковалось под видом настоящего.

Фейковые сообщения в пользу Китая и РФ Фото: Скриншот

В сети фейковых аккаунтов, которые работали в пользу Китая, было около 6 тыс. фальшивых "пользователей": 1 тыс. в одной сети, более 4 тыс. (4789) — во второй.

В российской сети участников было немного, говорится в отчете: указывается, что большое количество "вычистили" с первых вторжения РФ и сейчас их меньше. В ноябре обнаружили шесть учетных записей в Facebook, одну страницу и три учетные записи в Instagram. За каждой учетной записью следили по 1 тыс. пользователей, указали исследователи.

Аккаунты были англоязычными и имитировали, что они якобы являются "медиа". При этом базировались эти "медиа" в Telegram, а рекламировались официальными аккаунтами российских органов власти в Facebook, X (ранее Twitter) и YouTube.

Основные темы, которые освещались в пророссийской сети: политика Украины и действия ВСУ, "русофобия", права трансгендеров, критика президента США Джо Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона. Также рассказывали о положительной деятельности России в Западной Африке.

Аналитики привели названия этих фейковых "СМИ" и опубликовали, какие именно аккаунты Telegram, Youtube, X работают в российской сети по распространению фейков.

Пророссийские фейковые СМИ в соцсетях

Пропаганда РФ — детали распространения фейков

Отметим, ранее западные СМИ рассказали об обнаружении сети фейковых аккаунтов, которые распространяли лживые сообщения о событиях в Израиле и Секторе Газа. В частности, анализировали сообщения об антиизраильских выступлениях во Франции — одинаковые фотографии распространились на сайтах и аккаунтах, которые имитировали новостные сайты. Следующие расследования показали, что были созданы порталы, которые повторяли дизайн и стилистику оригинальных СМИ: Fox News, Le Monde, Der Spiegel и др. При этом спецслужбы указывали, что владельцы этих сайтов напрямую связаны с Россией.

Напоминаем, 30 ноября появилось заявление представителя Министерства обороны Китая: чиновники отреагировали на закупку Тайванем крупной партии оружия у США. Между тем в России опубликовали очередной фейк о войне в Украине: подделали видео с украинского телеканала.