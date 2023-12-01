В Украине разоблачили схему нелегальных пассажирских перевозок в Россию: детали (фото)
Следствие выяснило, что на перевозках в страну-агрессора и на временно оккупированные территории злоумышленники зарабатывали до миллиона гривен ежемесячно.
Украинская служба безопасности разоблачила мужчину, который организовал пассажирские перевозки в Россию и на временно оккупированные территории. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По информации следствия, поездки в Россию осуществлялись на автобусах автотранспортного предприятия. Из Украины автобусы выезжали в Россию и на временно оккупированные территории через страны Европы. Цена за билет на такой рейс составляла 350 долларов США в одну сторону.
Отмечается, что для свободного перемещения по территории Российской Федерации злоумышленники платили налоги и сборы в бюджет страны-агрессора. Также они сотрудничали с оккупационными администрациями, что позволяло беспрепятственно передвигаться по временно оккупированным территориям.
В СБУ говорят, что такими рейсами часто пользовались коллаборационисты, которые бежали от правосудия в Россию. Одной из таких лиц стала женщина, которая помогала оккупантам проводить выборы на Запорожье. Позже она выехала к своим родственникам в Винницкую область, чтобы скрыть полученные от оккупантов деньги за "работу".
Организовал перевозки в РФ уже ранее судимый житель Запорожья. Помогали ему двое знакомых, которые вели "черную" бухгалтерию и искали клиентов. Ежемесячно на незаконных перевозках они зарабатывали до миллиона гривен.
Злоумышленнику сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через границу. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.
Напомним, 29 ноября в СБУ сообщили, что задержали на Ровенщине двух злоумышленников, которые пытались продать трофейное российское оружие. За содеянное им грозит до 7 лет лишения свободы.