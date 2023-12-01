"Картонная коробка на траках": эксперт о недостатках немецких танков Leopard-1

Первое применение пары танков Leopard-1 завершилось для них потерей боеспособности. Главным недостатком машины, по мнению Александра Коваленко, является броня. А точнее — ее отсутствие.

Первые танки Leopard-1 Украина получила в сентябре этого года. Многие путают Leopard-1 с Leopard-2, а разница между ними огромная. Они могут принести как пользу, так и нанести вред не так врагу, как самим украинским защитникам, в случае неправильного применения. Об этом рассказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Я не скрываю, что с первого дня как услышал о возможности получения Украиной этих танков, выступал против этой идеи. И мнения своего не изменил, несмотря на то, что у ее сторонников и адептов культа Leopard-1 оказалось очень много. Видимо потому, что с дивана очень удобно судить о том, какой это "хороший" танк, не рискуя попасть в состав его экипажа, для выполнения боевой задачи на линии боевого соприкосновения", — говорит эксперт.

Он замечает, что широко распространенное мнение о том, что "лучше что-то, чем ничего", ошибочно.

"Вообще не понимаю смысла этого утверждения. Что значит "ничего"? Когда зашла речь о Leopard-1, мы от Польши получали Т-72М1, велись переговоры о передаче РТ-91 "Twardy". И в данном случае вспоминая аргумент "А у нас был другой выбор?" — Да, он у нас был. Ведь мы смогли получить танки Т-72 не только от европейских пользователей, но нам их везли даже из Марокко! А в 2023 году смогли дожать танковую коалицию, получив в результате Challenger-2 и Leopard-2", — считает военный эксперт.

Он добавил, что у Украины были возможности давить на получение танков другого типа, но, кто-то дал зеленый свет "картонной будке для суицида".

"Его можно использовать как БМП!" Нет, нельзя. Потому что танк — это танк, а БМП — это боевая машина пехоты, предназначенная для перевозки десанта, защищенной доставки его на место выполнения боевой задачи. Танк, если только ты не Merkava, десант может перевозить только на броне и дилетантские утверждения о БМП лишь подчеркивают отсутствие понимания функционала такой техники", — отметил Александр Коваленко.

Преимущества Леопарда-1

По словам Александра Коваленко, у Leopard 1 замечательная пушка. Это нарезная 105-мм L7A3 на 56 калибров. Выбор выстрелов стандартный, что позволяет охватить уничтожение различных целей, а именно: подкалиберный APDS-T, кумулятивный HEAT и бронебойно-фугасный HESH/HEP.

Несмотря на калибр 105 мм, это оружие представляет серьезную угрозу российским Т-72, Т-80 и даже Т-90 в случае попадания в их ослабленные зоны.

Также танк имеет четырехтактный десятицилиндровый дизель жидкостного охлаждения MB 838 СаМ-500 мощностью 830 л.с. Это позволяет ему быть мобильным и скоростным.

Недостатки Leopard 1

Первое применение пары Leopard 1 завершилось для них потерей боеспособности. Главным недостатком Leopard 1, по мнению эксперта, является его броня. А точнее — ее отсутствие.

Эта броня легко пробивается всей линейкой российских ПТРК или РПГ-7, 30-мм бронебойными патронами и автоматической пушкой БМП-2. Из-за этого танк превращается в решето.

"Leopard 1 — это картонная коробка на траках. И не только перед дронами или ББ она уязвима, но и для мин", — отмечает эксперт.

Он добавляет, что у танка довольно посредственная противоминная защита. Она не гарантирует того, что экипаж может выжить в результате наезда, например, на ТМ-62.

"У танка есть и ряд других недостатков. В частности, его ненадежность. Мы привыкли к тому, что все немецкое — надежное, но не в этом случае. Например, его предел эксплуатации по бездорожью не превышал тысячи километров, после чего требовался ремонт. И это в лучшие времена, а к нам идут танки, которые выработали свой ресурс, и даже после проведенного ремонта не всегда боеспособны. Напомню, что недавно от одной такой партии мы отказались", — отметил Коваленко.

Он добавил, что если танк нуждается в ремонте, то его не всегда можно провести, поскольку он имеет запчасти, которые уже не изготавливаются.

Исправление недостатков

Эксперт считает, что "живучесть" Leopard 1 можно было бы повысить путем повышения уровня его бронирования. Не лишним было бы защитить покрытие танка накидкой для снижения заметности машины в широком диапазоне длин волн.

Также танку необходимо противокумулятивное экранирование и дополнительное утяжеление динамической защиты "Контакт-1".

Напомним, что ВС РФ модернизировали танк Т-62МВ до образца 2023 года. По словам россиян, им удалось повысить устойчивость к кинетическим средствам поражения до 350 мм, а кумулятивным — до 500 мм вместе с защитой от тандемов.

Ранее сообщалось, что 15 ноября в Defense Express рассказали, что враг показал тренировки на модернизированных танках Т-62М образца 2022 года в Запорожской области.