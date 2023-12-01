105-мм пушку заменить 120-мм: Греция хочет модернизировать парк Leopard 1A5

За 30 лет эксплуатации греки ни разу не проводили ремонт или модернизацию танков Leopard 1, поэтому они в основном в запущенном состоянии. Итальянская компания может улучшить ситуацию.

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Министерство национальной обороны Греции объявило о намерениях модернизировать танки Leopard 1A5, которых в армии около 500 единиц. Об этом сообщает греческий Defence Review.

Генеральному штабу Сухопутных войск итальянская оборонная компания Leonardo показала презентацию глубокой модернизации танков Leopard 1A5. Что именно предлагает итальянский производитель, публично не объявляется, однако в 2022 году они подавали Бразилии версию для модернизации Leopard 1A5. Они предлагали заменить боевой модуль на башню Hitfact Mk.2

Hitfact Mk.2 состоит из башни и боевого отделения. Он может содержать в себе 105-мм пушку или 120-мм пушку с длиной ствола 45 калибров. Боевой модуль требует экипаж из 2-3 человек и опционально может иметь автоматическую систему заряжания. Также башня оснащается пулеметом 7,62 мм или 12,7 мм калибра.

Боевой модуль Hitfact Mk.2 используется на итальянских боевых машинах Centauro II. Сварная башня имеет защиту от пуль и осколков, но есть пакет дополнительной защиты, который сможет защищать уже от автоматических пушек.

Centauro II с боевым модулем Hitfact Mk.2 с боевым модулем

Как пишет "Милитарный", греческая армия имеет около 500 танков Leopard 1 в версии A5 или GR и еще определенное количество танков Leopard 1V, который по сути является более старой версией А4. За 30 лет эксплуатации немецкие танки фактически не проходили никакой модернизации. Из-за этого большинство машин изношено или нуждается в капремонте. Предложение Leonardo может стать эффективным решением, потому что сможет продлить время для эксплуатации машин в армии. К тому же запчасти к Leopard 1A5 уже не очень распространены на рынке.

Напомним, СМИ писали, что Украина может получить греческие Leopard 1 в обмен на отремонтированные машины.

Также эксперты сообщали, чем бельгийские Leopard 1 будут отличаться от немецких.