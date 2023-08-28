Германия предлагает обмен: Украина может получить Leopard 1 из Греции, — СМИ

Греция имеет танки Leopard 1 сразу в трех модификациях: GR, V и 1A5. Первая — это греческая версия, V — нидерландская, а третья базовая немецкая. Проблема в том, что они не проходили ремонтов за 30 лет.

Related video

Германия предложила Греции поставить Украине танки Leopard 1 в обмен на модернизированные Leopard 1. Об этом сообщает греческое издание Flight.

Греция имеет на хранении большое количество танков Leopard 1, но Германия ставит условие, чтобы Украине передавали только исправные машины. На замену Германия будет предлагать танки Leopard 1 с обновленной системой управления огнем EMES 18, машины, которые прошли капремонт, а также с дополнительным пакетом бронирования.

В издании утверждают, что речь может идти до 100 танков. Причем на один танк для Украины Германия будет предлагать 1 танк на замену. Также Берлин возьмет на себя расходы на модернизацию и трансфер машин в Грецию. Кроме этого у Германии и Греции уже есть такой опыт. Афины передавали ВСУ БМП-1, а получали немецкие БМП Marder в соотношении один к одному.

Leopard 1GR

Греция имеет на вооружении танки Leopard 1A5, 1V и 1GR. Leopard 1GR — это греческая модернизация Leopard 1A3 с более современной системой управления огнем EMES 12A3. Версия Leopard 1V — это нидерландские танки, которые приобрела Греция. Они являются модернизацией 1А4, и тоже с системой управления огнем EMES 12A3. Основной проблемой с греческими Leopard 1 является то, что за 30 лет эксплуатации они ни разу не проходили модернизаций и капитального ремонта. Также из-за особенностей локальных модернизаций не все узлы в машине производятся.

Напомним, 22 августа СМИ писали, что Швейцария начала расследовать попытку продать Украине 100 Leopard 1.

Также эксперты сообщали, чем бельгийские Leopard 1 будут отличаться от немецких.