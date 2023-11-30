Leopard-1 выглядят как суицидальный акт садомазохизма: РФ модернизировала танк Т-62МВ (фото)

Россияне максимально повысили защищенность боевых машин, однако танки потеряли свою мобильность, рассказал эксперт Александр Коваленко.

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Вооруженные силы Российской Федерации модернизировали танк Т-62МВ до образца 2023 года. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал о характеристиках обновленной вражеской техники в своем Telegram.

"Российские Кулибины решили не размениваться по мелочам и установили на Т-62М вместо ДЗ "Контакт-1" более современный "Реликт" с элементами 4С23, в результате чего 62-ка стала схожа с Т-90М", — сказал Александр Коваленко.

Он отметил, что российский танк получил борта от Т-72Б3, тогда как тепловизионный 1ПН96МТ-1 используется как прицел. По словам россиян, им удалось повысить устойчивость к кинетическим средствам поражения до 350 мм, а кумулятивным — до 500 мм вместе с защитой от тандемов. Эксперт считает, что информация о тандемах может быть правдой, тогда как то, что фронтальная проекция танка полностью закрыта ДЗ — нет.

Александр Коваленко отметил, что из-за утяжеления возросла нагрузка на силовые узлы Т-62, который известен своей чувствительностью к изменению веса в большую сторону. Кроме этого, модернизированный танк потерял свою мобильность. Однако эксперт признал стремление максимально повысить защищенность своих боевых машин, даже несмотря на снижение их мобильности.

"В данном контексте "голые" Leopard-1 выглядят как суицидальный акт садомазохизма", — заявил он.

Коваленко добавил, что концепция не является новой, однако реализована тогда, когда поставки линейки Т-72/80/90 осуществляется медленнее, чем Т-62 в зону боевых действий.

Модернизированный российский танк Т-62МВ

Напомним, 29 ноября аналитики Defense Express рассказали, что россияне начали массово устанавливать средства радиоэлектронной борьбы на танки. В частности, враг проводит модернизацию техники в полевых условиях.

15 ноября в Defense Express рассказали, что враг показал тренировки на модернизированных танках Т-62М образца 2022 года в Запорожской области. Оккупанты показали несколько танков Т-62, которые модернизировали по одному стандарту.