"Выживает минимум": российские дезертиры рассказали о больших потерял ВС РФ в Украине, — WP

Россиянин Игорь рассказал, что многие его сослуживцы погибли, потому что не знали, как использовать свое оружие и военную технику. Однако большинство гибнет во время штурмов позиций ВСУ.

Российские войска несут больше потери в Украине. Дезертиры армии оккупантов, сбежавшие из России, рассказали журналистам The Washington Post о происходящем на фронте.

Как рассказал россиянин Игорь, его мобилизовали в сентябре 2022 года. Он заявил, что никогда не поддерживал вторжение в Украину.

"Приходит время, и в определенный момент люди понимают, насколько это страшно и насколько тяжелы потери. И наступает момент, когда уже не выдерживаешь", — рассказал он.

По его словам, многие его сослуживцы погибли, потому что не знали, как использовать свое оружие и военную технику. Однако большинство гибнет во время штурмов, так как командиры никогда не дают приказ отступать, пока потери не становятся чересчур высокими.

"Выживает минимум", — сказа Игорь.

В материале говорится, что Игорь не может объяснить, почему не сбежал из России сразу, когда президент РФ Владимир Путин объявил мобилизацию в сентябре 2022 года.

"Мне прислали повестку в армию, а ты просто уходишь, не раздумывая", — сказал дезертир.

Другой россиянин Алексей, который вступил в ВС РФ, подписав контракт еще в 2017 году, руководствовался финансовой выгодой. Он никогда не думал, что ему придется воевать.

"Когда началась война, тебя никто не спрашивал, чего ты хочешь — все произошло очень быстро. Не было ни времени, ни возможности подумать и осознать, что происходит. Нас буквально собрали и посадили в самолет за день", — рассказал он.

Он считает, что война с Украиной России не нужна.

"Единственная угроза для России – это ее нынешняя внутренняя политика, и это угроза как для людей внутри страны, так и за ее пределами", — сказал он.

Алексей служил артиллеристом, когда армия оккупантов находилась в Харьковской области. Он вернулся домой в отпуск, но отказался возвращаться на войну. Хотел расторгнуть контракт, но приказ о мобилизации продлил все контракты на неопределенный срок. Его приговорили к тюремному заключению за отказ возвращаться на войну в Украину, а потому Алексей решил сбежать из РФ.

Напомним, что президент России Владимир Путин издал указ, которым увеличил численность российской армии на 170 тысяч человек. Так, теперь штатная численность Вооруженных сил РФ составит 2 209 130 человек, из которых военнослужащие — 1 320 000 человек. В российском министерстве обороны говорят, что в России не предполагается проведение мобилизации.