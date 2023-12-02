Хотят скрыть отсутствие прогресса: в РФ врут об "активной обороне" оккупантов у Авдеевки, — ISW

По словам аналитиков, в Минобороны РФ не уверены в способности своих войск трансформировать достижения тактического уровня в оперативно значимые успехи.

Руководство России врет о том, что оккупанты находятся в "активной обороне" возле Авдеевки. Так, в Минобороны РФ хотят скрыть отсутствие прогресса в наступлении. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 1 декабря говорится, что россияне не могут трансформировать тактические достижения в оперативно значимые успехи. Глава Миноборны России Сергей Шойгу заявил, что наступательные действия в Украине – это часть "активной обороны". Он пытается уменьшить ожидание относительно способности россиян достичь важных успехов.

По словам аналитиков, 1 декабря Шойгу сказал, что россияне захватывают "более выгодные" позиции. Он отметил бригады, которые, как предполагается, действуют в восточных районах Украины.

"Российские официальные лица намеренно вводят в заблуждение, называя эти наступательные действия частью "активной обороны"", — отметили аналитики.

Эксперты отметили, что командованию ВС РФ следовало бы преследовать определенную оперативную цель, если бы они открыто заявили, что пытаются захватить Авдеевку. Однако, судя по всему, в Минобороны РФ не уверены в способности своих войск трансформировать достижения тактического уровня в оперативно значимые успехи.

Напомним, что майор МВД Максим Морозов рассказал, что россияне начали третью волну наступления на Авдеевку. Врагу удалось захватить террикон вблизи города, увеличить серую зону между селами Красногоровка и Степовое. Он отметил, если Силам обороны придется отступить из промзоны, то это будет очень критично.