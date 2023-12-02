Ночная атака Shahed-136/131: ВСУ сбили 10 из 11 ударных дронов и ракету Х-59

По информации Воздушных сил, в Одесской области противовоздушная оборона уничтожила 10 вражеских беспилотников. Бойцы ПвК "Восток", в свою очередь, сбили управляемую авиационную ракету.

Ночью 2 декабря Воздушные силы Украины уничтожили 10 беспилотников Shahed-136/131, всего ВС РФ запустили 11 ударных БПЛА, а также авиационную ракету Х-59. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.

Атака 11-ю ударными БПЛА велась с крымского мыса Чауд, а управляемую авиационную ракету запустили из оккупированной Запорожской области. В пределах Одесской области усилиями противовоздушной обороной Украины уничтожены 10 беспилотников Shahed-136/131, а авиационную ракету Х-59 — сбили в Днепропетровской области.

Отчет об сбитых беспилотниках Shahed-136/131

В Днепропетровской области сбили ракету

ПвК "Восток" уничтожили российскую ракету в Днепропетровской области, об этом рассказал глава ОВА Сергей Лысак.

"Защитники из ЧВК "Восток" отминусовали ракету. Ее сбили над Днепровским районом", — говорится в публикации.

Каждую ночь враг терроризирует обстрелами Никопольский район, 2 ноября под ударом оказалась Красногригорьевская община, которую обстреляли из тяжелой артиллерии. Обошлось без погибших и пострадавших, уточнил глава ОВА.

Напомним, что парамедик спас шестимесячного мальчика из-под завалов в Покровске. Ракета попала в дом.

Также сообщалось, что нацгвардейцы ночью 1 декабря из стрелкового оружия сбили дрон-камикадзе Shahed-136.