Хватило пуль из автоматов: нацгвардейцы "приземлили" Shahed в Запорожье (фото)

Успешно выполнить задание удалось бойцами мобильной огневой группы в окрестностях города.

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Украинские защитники в ночь на 1 декабря из стрелкового оружия ликвидировали дрон-камикадзе Shahed-136. Об этом в Facebook сообщила 23 отдельная бригада ОГП "Хортиця" Нацгвардии.

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Успешно выполнить задание удалось бойцами мобильной огневой группы. Для ликвидации воздушной цели воины использовали только автоматы.

"Из стрелкового оружия приземлила вражеский дрон-камикадзе Shahed-136", — говорится в сообщении.

Ударный БПЛА войск РФ был сбит в воздушном пространстве на окраине города Запорожье. Таким образом, защитники не позволили оккупантам достичь своей цели, а также сохранили жизни граждан.

Атака Shahed Украины 1 декабря

Войска РФ 1 декабря атаковали юг и восток Украины Shahed и ракетами. По информации Воздушных сил, всего противник выпустил по украинским регионам 25 БПЛА и две крылатые ракеты. Большую часть воздушных объектов удалось перехватить. Противник запустил ударные БПЛА с двух направлений — Приморско-Ахтарска на территории России и мыса Чауда на временно оккупированном Крымском полуострове.

В целом противовоздушная оборона работала в четырех украинских регионах. Отражать воздушную атаку пришлось в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Напомним, 1 декабря представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат подтвердил, что в российском беспилотном аппарате Shahed был обнаружен модем 4G с SIM-картой украинского оператора "Киевстар". По его словам, россияне совершенствуют свое вооружение. В частности, они начали красить свои дроны в черный цвет и прикреплять к аппаратам модемы 4G.