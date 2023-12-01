"Такие случаи есть": Игнат об украинской SIM-карте в российском БПЛА Shahed (видео)

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, россияне совершенствуют свое вооружение. В частности, они начали красить свои дроны в черный цвет и прикреплять к аппаратам модемы 4G.

Related video

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат подтвердил, что в российском беспилотном аппарате Shahed был обнаружен модем 4G c SIM-картой украинского оператора "Киевстар". Об этом он сказал в эфире телемарафона 1 декабря.

Игнат сообщил, что специалисты уже изучают найденный во вражеском дроне модем. На данный момент выясняется, какие манипуляции с дронами можно осуществлять, имея SIM-карту и доступ к Сети.

Важно

Легко сделать — трудно защититься: чем опасны Shahed с украинскими SIM-картами

"Понятно, что все находящееся изучается специалистами и не всегда нужно это выдавать, знаем ли мы что-то, или не знаем. Но такие случаи есть. Они обнародованы", — отметил спикер.

По словам Игната, противник совершенствует как стрелковое оружие, так и беспилотники. Так, россияне начали красить свои дроны в черный цвет, пытаясь таким образом усложнить их обнаружение. Спикер подчеркнул, что украинская ПВО приспосабливается к подобным "модернизациям".

Юрий Игнат о "модернизированных" российских дронах

Украинская SIM-карта в БПЛА Shahed: что известно

Напомним, 29 ноября военнослужащий ВСУ и эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" сообщил, что в БПЛА Shahed, запущенном Вооруженными силами Российской Федерации по Украине, обнаружен 4G-модем с картой украинского мобильного оператора "Киевстар".

По словам военного, данная информация была обнародована в медиа преждевременно.

"Не дали нам даже времени произвести спокойно анализ событий по модему и SIM карте. Не говоря уже про возможные оперативные мероприятия", — написал "Флэш".

Он также подчеркнул, что россияне примотали модемы к дронам скотчем, из чего можно сделать вывод, что это пока лишь эксперименты РФ, а не серийное производство.

В российском БПЛА нашли SIM-карту "Киевстар"

Что говорят в компании "Киевстар"

Представитель компании "Киевстар" в комментарии Фокусу отметил, что купить SIM-карту оператора мобильной связи в Украине может беспрепятственно любое лицо, при этом закон не ограничивает покупателя в количестве SIM-карт, которые можно приобрести.

"Вмешательство в работу телеком сетей через абонентские SIM-карты полностью исключено. Также хотим подчеркнуть, что компания сотрудничает с правоохранительными органами Украины, чтобы сделать невозможным повторение ситуации в будущем", — сообщили в компании.

Напомним, 1 декабря военный эксперт из аналитического Центра новой американской безопасности Семюэл Бендетт отметил, что новые беспилотные перехватчики Roadrunner, представленные компанией Anduril из США, помогут Украине сбивать дроны-камикадзе Shahed.

Ранее, 30 ноября, Юрий Игнат сообщил, что украинские войска получат дополнительные системы противовоздушной обороны западных образцов, такие как IRIS-Т, Patriot, а также комплексы Hawk.