"Такі випадки є": Ігнат про українську SIM-картку в російському БПЛА Shahed (відео)

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, росіяни вдосконалюють своє озброєння. Зокрема, вони почали фарбувати свої дрони в чорний колір і прикріплювати до апаратів модеми 4G.

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Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат підтвердив, що в російському безпілотному апараті Shahed було виявлено модем 4G із SIM-картою українського оператора "Київстар". Про це він сказав в ефірі телемарафону 1 грудня.

Ігнат повідомив, що фахівці вже вивчають знайдений у ворожому дроні модем. Наразі з'ясовується, які маніпуляції з дронами можна здійснювати, маючи SIM-карту і доступ до Мережі.

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Легко зробити — важко захиститися: чим небезпечні Shahed з українськими SIM-картками

"Зрозуміло, що все, що є, вивчають фахівці, і не завжди потрібно це видавати, чи знаємо ми щось, чи не знаємо. Але такі випадки є. Вони оприлюднені", — зазначив спікер.

За словами Ігната, противник удосконалює як стрілецьку зброю, так і безпілотники. Так, росіяни почали фарбувати свої дрони в чорний колір, намагаючись таким чином ускладнити їх виявлення. Спікер наголосив, що українська ППО пристосовується до подібних "модернізацій".

Юрій Ігнат про "модернізовані" російські дрони

Українська SIM-карта в БПЛА Shahed: що відомо

Нагадаємо, 29 листопада військовослужбовець ЗСУ та експерт із радіотехнологій Сергій Безкрестнов із позивним "Флеш" повідомив, що в БПЛА Shahed, запущеному Збройними силами Російської Федерації по Україні, виявлено 4G-модем із картою українського мобільного оператора "Київстар".

За словами військового, ця інформація була оприлюднена в медіа передчасно.

"Не дали нам навіть часу провести спокійно аналіз подій за модемом і SIM-карткою. Не кажучи вже про можливі оперативні заходи", — написав "Флеш".

Він також підкреслив, що росіяни примотали модеми до дронів скотчем, із чого можна зробити висновок, що це поки що лише експерименти РФ, а не серійне виробництво.

У російському БПЛА знайшли SIM-карту "Київстар"

Що кажуть у компанії "Київстар"

Представник компанії "Київстар" у коментарі Фокусу зазначив, що купити SIM-карту оператора мобільного зв'язку в Україні може безперешкодно будь-яка особа, водночас закон не обмежує покупця в кількості SIM-карт, які можна придбати.

"Втручання в роботу телеком мереж через абонентські SIM-картки повністю виключено. Також хочемо підкреслити, що компанія співпрацює з правоохоронними органами України, щоб унеможливити повторення ситуації в майбутньому", — повідомили в компанії.

Нагадаємо, 1 грудня військовий експерт з аналітичного Центру нової американської безпеки Семюел Бендетт зазначив, що нові безпілотні перехоплювачі Roadrunner, представлені компанією Anduril зі США, допоможуть Україні збивати дрони-камікадзе Shahed.

Раніше, 30 листопада, Юрій Ігнат повідомив, що українські війська отримають додаткові системи протиповітряної оборони західних зразків, такі як IRIS-Т, Patriot, а також комплекси Hawk.