Вистачило куль з автоматів: нацгвардійці "приземлили" Shahed в Запоріжжі (фото)

Успішно виконати завдання вдалося бійцями мобільної вогневої групи на околицях міста.

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Українські захисники в ніч проти 1 грудня зі стрілецької зброї ліквідували дрон-камікадзе Shahed-136. Про це у Facebook повідомила 23 окрема бригада ОГП "Хортиця" Нацгвардії.

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Успішно виконати завдання вдалося бійцями мобільної вогневої групи. Для ліквідації повітряної цілі воїни використали лише автомати.

"Зі стрілецької зброї приземлила ворожий дрон-камікадзе Shahed-136", – йдеться у дописі.

Ударний БПЛА військ РФ був збитий у повітряному просторі на околиці міста Запоріжжя. Таким чином, захисники не дозволили окупантам досягти своєї мети, а також зберегли життя громадян.

Атака Shahed України 1 грудня

Війська РФ 1 грудня атакували південь і схід України Shahed і ракетами. За інформацією Повітряних сил, загалом противник випустив по українських регіонах 25 БПЛА і дві крилаті ракети. Більшу частину повітряних об'єктів вдалося перехопити. Противник запустив ударні БПЛА з двох напрямків — Приморсько-Ахтарська на території Росії та мису Чауда на тимчасово окупованому Кримському півострові.

Загалом протиповітряна оборона працювала в чотирьох українських регіонах. Відбивати повітряну атаку довелося у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, 1 грудня речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат підтвердив, що в російському безпілотному апараті Shahed було виявлено модем 4G із SIM-картою українського оператора "Київстар". З його слів, росіяни вдосконалюють своє озброєння. Зокрема, вони почали фарбувати свої дрони в чорний колір і прикріплювати до апаратів модеми 4G.