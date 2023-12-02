"Контролируют Вооруженные силы Украины": в ВСУ опровергают продвижении ВС РФ на Авдеевском коксохиме (фото)

По данным 47-й ОМБр, основной удар под Авдеевкой наносит пехота ВС РФ, изредка поддерживаемая бронетехникой.

Авдеевский коксохимический завод находится под контролем Сил обороны, однако оккупационная группировка все же не оставляет попыток его захватить. Об этом сообщили в пресс-службе 47-й отдельной механизированной бригады.

По словам представителей ВСУ, оккупанты не прекращают ежедневные штурмы Авдеевки. При этом основной удар наносит пехота ВС РФ, изредка поддерживаемая бронетехникой. Украинские защитники из 47 отдельной механизированной бригады совместно с другими подразделениями отражают наступательные попытки оккупантов. Потери россиян на Авдеевском направлении заметны.

Из подразделений ВСУ также поступили опровержения данных о том, что враг продвинулся и взял под контроль территорию Авдеевского коксохимического завода.

"Также враг очень активно, но безуспешно пытается попасть на территорию Авдеевского коксохима, — сообщили в 47-й ОМБр. — Завод контролируют Вооруженные силы Украины".

Оборона Авдеевского коксохима Оборона Авдеевского коксохима Оборона Авдеевского коксохима Оборона Авдеевского коксохима Оборона Авдеевского коксохима Оборона Авдеевского коксохима

Битва за Авдеевку

Оккупационная группировка повысила интенсивность боестолкновений в районе Авдеевки в начале октября. По оценкам, такое наступление ВС РФ стало крупнейшим с 2014 года.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный озвучил потери оккупантов на этом направлении — не менее 10 тысяч солдат. Президент Владимир Зеленский называет еще большие цифры: под Авдеевкой оккупационная группировка потеряла уже больше, чем под Бахмутом.

Представители ВСУ утверждают, что оккупанты не смогут захватить Авдеевку, если не установят контроль над территорией Авдеевского коксохимического завода.

Напомним, что, по словам аналитиков, в российском Минобороны сомневаются, удастся ли трансформировать достижения тактического уровня под Авдеевкой в оперативно значимые.

Также сообщалось, что, по мнению аналитика Александра Мусиенко, перемалывание оккупантов под Авдеевкой позволяет Силам обороны закрепиться и продвинуться в Херсонской области.