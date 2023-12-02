Мобилизация в Украине: экс-командир рассказал, сколько людей нужно ВСУ в 2024 году

По словам военного эксперта Евгения Дикого, без решения проблемы большой мобилизации шансы Украины на победу "крайне малы, если вообще сохраняются".

В Украине продлили военное положение до 14 февраля 2024 года. Также продолжает действовать всеобщая мобилизация населения. В ряды ВСУ надо привле чь еще хотя бы полмиллиона человек в течение следующего года. Об этом заявил в Telegraf военный эксперт Евгений Дикий, который проходил службу в батальоне "Айдар" и сейчас является главой Национального антарктического научного центра.

По словам эксперта, в Украине нужно изменить количественное соотношение тех, кто в тылу, и "тех, кто в пикселе".

Дикий отметил, что в ряды Вооруженных сил Украины нужно привлечь еще хотя бы полмиллиона человек в течение первого полугодия 2024 года. Кроме того, он отметил, что армия нуждается еще в миллионе людей "в реальном, а не виртуальном резерве".

"Я далек от эмоциональных криков "будут служить все!" — у нас реально нет такой потребности. Но потребность добавить в ряды ВСУ еще хотя бы полмиллиона человек в течение следующего года (желательно в течение первого полугодия), и иметь наготове в реальном, а не виртуальном резерве еще до миллиона — это и необходимо, и абсолютно реально. И на самом деле эти цифры очень далеки до "служат все", — отметил ветеран.

По словам экс-командира "Айдара", без решения проблемы большой мобилизации шансы Украины на победу "крайне малы, если вообще сохраняются".

"Есть вещи, которые не компенсируются ничем другим, чем просто количеством личного состава. Если же мы решим эту проблему, то это уже минимум половина победы, притом со второй половиной — железом, нам хоть как-то помогают союзники, хотя и мы также сами имеем что улучшить. А вот набрать людей нам никто и никогда не поможет, это сугубо наша задача. И задача именно для тыла", — подчеркнул он.

Дикий уточнил, что "тыловое общество" должно в корне изменить свое отношение к мобилизации и начать это измененное отношение демонстрировать. В то же время, по его словам, государство должно услышать советы граждан относительно тех шагов, которые должны быть сделаны навстречу каждому мобилизованному.

"Ну и без жестких и непопулярных мер не обойтись, "закручивание гаек" также является необходимым и оправданным", — добавил эксперт.

Напомним, в СМИ разобрались, какие категории украинцев подлежат мобилизации в декабре. Секретарь оборонного комитета ВР Роман Костенко рассказал, какие планируются изменения.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что столичный городской совет рассматривает идею выплачивать 30 тысяч гривен мобилизованным киевлянам. Похожее предложение уже принял Одесский горсовет.