Новый этап войны: на Банковой рассказали об ожиданиях от мира и что ждет Россию

По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, Западу надо отказаться от опасных иллюзий и не надеяться на договороспособность Москвы. Ставку лучше сделать на дальнейшее снабжение Украины оружием.

Украина и ее западные партнеры переживают новый этап большой войны с Россией, поэтому очень важно оставить чрезмерную пассивность и определить конечные цели противостояния, написал в соцсети Х (ранее — Twitter) советник главы Офиса президента Украины (ОП) Михаил Подоляк.

Советник полагает, что нельзя сидеть в стороне и надеяться, что все проблемы решатся сами, РФ вернется к довоенному состоянию и захочет договариваться.

"Не захочет. В который раз я призываю отказаться от опасных иллюзий. Россия будет настойчиво разрушать мир, правила, законы. Она будет активно провоцировать, шантажировать, унижать, убивать, вторгаться, вмешиваться, терроризировать", — заметил советник главы ОП.

Подоляк предлагает три фундаментальных решения:

более глубокие и системно продуманные санкции против России, чтобы реально уменьшить ее финансовые возможности;

ввод жестких ограничений на покупку нефти и газа в России. Нужно отказаться от "лицемерных посреднических услуг", чтобы Россия прекратила продавать ресурсы в гигантских объемах;

найти правильный баланс в поставках военной техники.

Последний пункт предполагает окончание бюрократии и сомнений. Ставку стоит сделать на авиацию, беспилотники, радиоэлектронные системы управления и дальнобойные ракеты.

"Количество, скорость, логистика — это единственный способ. Все остальное – путь в крайне отвратительное будущее", — заключил Подоляк.

Напомним, 2 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном "переломном моменте" в мире, если Владимир Путин станет вновь президентом России. Зеленский отметил, что мир может не признать выборы президента РФ.

Ранее Зеленский рассказывал о выходе Украины на новый этап полномасштабной войны после летнего контрнаступления. По его словам, впереди ВСУ ждут сложные зимние бои.