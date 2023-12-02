"Все знают результат": в марте может произойти "переломный момент", — Зеленский (видео)

Президент Украины отметил, что он не хотел бы "давить на западный мир". Однако, по его словам, за рубежом и так все понимают после принесенного Россией горя.

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В марте в мире может произойти "переломный момент", если Владимир Путин станет нелегитимным президентом России. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью AP, обнародованном 2 декабря.

"Мы понимаем, что выборы в России проходят недемократично. Неважно, как они проходят — все знают, каким будет результат...", — подчеркнул он.

Украинский лидер указал, что здесь "игра" будет на стороне Запада, ведь мир может не признать эти выборы.

"Может быть переломный момент — нелегитимность президента Путина", — сказал Зеленский.

Он напомнил, что после 2014 года таких "мощных ударов" по изоляции РФ не было. В то же время, по словам президента, Запад должен сам дойти до непризнания выборов в России.

"Я бы очень хотел, чтобы западный мир сам это понимал. Чтобы мне не приходилось это делать — звонить, давить, говорить... Мне кажется, что мир все это уже понимает после всего того горя, что Россия принесла повсюду и, безусловно, в Украину", — объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что в России нет реальной политической оппозиции.

"Мы видим такую оппозицию условную или искусственную, которая имеет одинаковое с Путиным видение относительно войны, мировой изоляции России, использования ядерного оружия, экономики и оккупации Украины. Это не оппозиция. Это просто еще один спутник Путина с другим лицом и именем, но с тем же самым дьяволом внутри", — добавил президент.

Интервью с Владимиром Зеленским (о выборах в России — с 17:30)

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вышла на новый этап войны после летнего контрнаступления, которое не оправдало ожиданий.

Аналитики ISW сообщили, что в России обеспокоены из-за президентских выборов в 2024 году. Они должны пройти 17 марта и могут оказаться под угрозой из-за потерь ВС РФ в Украине.